Nový přítel Chovanec

Již v den prezidentské volby se začalo mluvit o tom, že se v apartmá u prezidenta rodí příští vláda v ose Okamura – Babiš – Chovanec. Ale tak daleko opravdu nikdo z hostů nešel. Respektive scénáře se naživo neprobíraly. Ani by to dost dobře nešlo.

Animozita Milana Chovance k Tomio Okamurovi, členovi klubu pozvaných, který si s prezidentem potykal, byla cítit z každého slova. „Ve čtvrt na pět, když jsou volby rozhodnuté, dokáže přijít každý,“ rýpl si Chovanec do opozdilce. Navíc ten nejdůležitější v pokojíku nebyl, i když by podle prezidentových slov Andrej Babiš klidně přijít mohl, pokud by sám chtěl.

Chovancova účast směřuje tedy daleko spíše než k příští vládě k únorovému sjezdu ČSSD. Ruku na srdce, pověřený předseda není ten typ, co by měl fotku Miloše Zemana s podpisem a srdíčkem v památníku. Ale dobře ví, že pokud chce ČSSD jako strana přežít, bude prezidenta potřebovat.

A také ví, jak je fluidum Miloše Zemana v ČSSD stále přítomné. Ví, že strana v krizi potřebuje právě takovou sjednotitelskou sílu. Svým kolegům posílá vzkaz: Dokážu mluvit s prezidentem, domluvím se i s ostatními, nedělám podrazy. Milan Chovanec je víc než horkým kandidátem na regulérního předsedu ČSSD.

Kdo další dorazil „na výsluní“?

Pro sociální demokracii je to zpráva vyřčená zcela bez emocí. Hra na městskou liberální levicovou stranu jim nevyšla a do čela se vrací buldok s láskou ke zbraním, minulostí ušpiněnou rychlostudiem plzeňských práv a prostě vším tím potřebným vybavením úspěšného sociálního demokrata. Pro lidi typu Jiřího Dienstbiera to není úplně skvělá zpráva. Ale zase není tak zlá, jako kdyby se vrátil Miloš Zeman nebo Jiří Paroubek, protože tenhle krok pomůže straně přežít se všemi jejími proudy včetně toho Dienstbierova.

Střet „Zemanovců“ o trůn v ČSSD:

Pokud přeci jen společnost Zemanova pokojíčku něco směrem k příští vládě prozradila, je to fakt, že ČSSD chce hrát i se svým prořídlým ansámblem důležitou roli. Ale podle Chovance, jednoho z vyjednavačů strany, bude muset Babiš couvnout a neusilovat osobně o post premiéra. Pak se prý otevírají nejméně čtyři další varianty včetně třeba té, že strany za sebe nominují odborníky nebo že se vyřeší Čapí hnízdo a Babiš bez obvinění bude akceptovatelný. Ale tohle je hra příštích mnoha týdnů. Nespustí se dřív, než ČSSD dostane nového předsedu.

Přečtěte si další komentáře autora: