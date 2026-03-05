Loňský rok byl jedním z nejtěžších vůbec, přiznává šéf Bushmana. Úprava evropské legislativy pomůže, narovnání podmínek ale ještě potrvá

Prostředí módního průmyslu se rychle mění a dlouhodobě přežijí jen firmy, které se tomu dokážou přizpůsobit. Svůj recept na překonání krize má i generální ředitel značky Bushman Petr Hulec, jenž potvrzuje, že tlak asijských online tržišť není pouze okrajovou záležitostí. Naopak se výrazně promítá do cenového očekávání i představ o zákaznickém servisu. „Vliv těchto platforem na vnímání hodnoty je naprosto zásadní a doslova přepisuje pravidla hry – a se souvisejícími problémy se dnes potýká celý evropský retail,” přibližuje pro Euro.cz.
Podstatné podle něj je, že nejde pouze o otázku slev nebo marketingu. Velmi odlišné jsou i podmínky, ve kterých jednotliví hráči podnikají. Evropským značkám stěžuje život fakt, že jsou svázány daleko více pravidly. „Tím, co zákazníci často nevnímají, je rozdíl v legislativních podmínkách. Zatímco evropské firmy musí plnit přísné normy ohledně bezpečnosti, kvality a zdanění, některé zahraniční platformy tyto požadavky obcházejí nebo je plní jen částečně,“ pokračuje šéf Bushmana.
Úprava evropské legislativy
Za důležitý posun Hulec považuje to, že se téma nerovné soutěže dostává do evropských zákonů: „Je dobře, že se už konečně začíná v této oblasti něco dít. Nová bruselská legislativa například ruší celní osvobození pro zásilky pod 150 eur, a předpokládá se tak vyrovnání podmínek.“
Okamžité změny nicméně neočekává. Spíš podle něj půjde o postupné přitvrzování bariér a vyvíjení tlaku na osvětu, aby se zákazníci lépe orientovali v tom, co kupují, a chápali celý kontext.
Reagovat na současnou situaci cenovou válku v Bushmanovi nehodlají. Cílem firmy je naopak vybudovat značku, která bude i nadále sázet na vlastní jedinečnost, díky které se její zákazníci budou do kamenných prodejen i na e-shop pravidelně vracet. „Nejde o snahu odlišit se za každou cenu, ale o konzistentní rukopis, který je čitelný v produktu i komunikaci a který nezávisí na tom, co se zrovna danou sezonu nosí. Šli jsme cestou orientace na svébytný styl, který nepodléhá módním trendům a ubírá se svou vlastní cestou s typickým bushmanským DNA,“ přibližuje Hulec.
Zároveň otevřeně říká, že stabilita je v turbulentních obdobích výhodou: „Možná, že k úspěchu vedou právě autenticita a neměnný rukopis značky. Stejně tak je ale nedílnou součástí i zákaznická loajalita a síla komunity, která nás podržela i v době covidu.“
Udržitelnost není jen slogan
Svůj byznys Bushman od samého začátku staví na konceptu takzvané slow fashion, která klade důraz na udržitelný přístup a zohledňuje dopad textilního průmyslu na naše okolí. A přestože to někdo může považovat za pouhý marketingový trik, sám Hulec bere tuto výzvu se vší vážností. „Vnímáme, že ,slow principy‘ jsou v DNA naší značky zakořeněné směrem k produktu, lidem i planetě,“ vysvětluje s tím, že důležitá je rovněž konkrétní práce se zákazníkem po nákupu, kdy produkt skutečně žije a zůstává v provozu co nejdéle: „Snažíme se s klienty komunikovat a řešit jejich individuální problémy, a to včetně případných oprav našich produktů.“
I v cenově extrémním online světě pak vidí prostor pro základní hodnoty, kterými lze získat důvěru zákazníků a dlouhodobě si ji udržet. „Naše výhoda jednoduše spočívá v autenticitě a uvěřitelnosti, na kterých můžeme stavět vždycky. Je to pracné, ale poctivé a funkční,“ říká.
Neméně důležitá je pro značku i forma prodeje. V případě Bushmana stále převažují kamenné obchody, na druhou stranu je pravdou, že online segment v poslední době celkem rychle posiluje. „Dnes platí, že každý z prodejních kanálů musí mít jasný účel a přidanou hodnotu. Nejde o to nabízet všude stejný sortiment a doufat, že to nějak vyjde. Je třeba pochopit, co zákazník v každém z prostředí potřebuje a na základě toho strategii nastavit,“ míní Hulec.
Do budoucna se podle něj budou obě tyto formy spíše doplňovat, než že by si konkurovaly: „Vždy bude existovat nezanedbatelná skupina zákazníků, kteří budou preferovat osobní přístup a možnost prohlédnout si zboží fyzicky na prodejně.“
Co dalšího nadcházející léta nabídnou? Sám Hulec doufá v růst nejen na domácím trhu, ale pochopitelně i v zahraničí. „Vlastní internetový obchod jsme zatím vybudovali na Slovensku, ve Slovinsku, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku nebo Německu. A provozujeme i panevropský e-shop v angličtině, díky kterému umíme logisticky pokrýt zbytek Evropy,” dodává s tím, že své zahraniční aktivity hodlá i nadále rozšiřovat výhradně skrze online segment.
Loňský rok byl jedním z nejnáročnějších vůbec
Uplynulý rok byl pro značku, potažmo celý módní segment, relativně náročný, přiznává šéf Bushmana. „Poslední měsíce se nesly v duchu stagnace tržeb a příprav nových produktových, marketingových a obchodních modelů. Bylo to jedno z nejtěžších období vůbec. Dochází k určité transformaci celého odvětví, kterou zvládnou pouze ti, kdo dovedou uvažovat jinak,“ předpokládá.
Letos plánuje Hulcova společnost řadu změn v produktu, technologii i obchodě. Současně se hodlá více zaměřit na rostoucí segment B2B. „Rok 2026 bude ve znamení novinek a přenastavování všeho, co už nefunguje optimálně. Připravujeme novou formu komunikace, která souvisí i s rozšířením záběru na mladší zákazníky. Výrobní oddělení bude pracovat na nových materiálových inovacích a také v prvním kvartále spustíme vlastní linku na potisk triček,“ vyjmenovává manažer.
Součástí strategie je rovněž rozšíření mediálních formátů a oslava dalšího milníku. „Premiéru bude mít i nový podcast „po bushmansku“ a chystáme hned několik zajímavých spoluprací. Náplní celého roku 2026 pak bude příprava komunikace k 30. výročí značky, které nás čeká v roce 2027,“ uzavírá Hulec.