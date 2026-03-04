Chytré brýle, sluchátka i přívěsky s AI. Apple a spol. vyvíjejí zařízení, která mají snížit množství času tráveného na mobilu

Mobilní telefony jsou neodmyslitelnou součástí života naprosté většiny z nás. Kromě samotného telefonování je používáme k široké škále dalších činností – od vyhledávání informací přes procházení sociálních sítí a hraní her až po objednávání jídla. Není tedy divu, že průměrný Američan vezme mobil do ruky více než 200krát denně.
S rostoucí závislostí na mobilech se ovšem pojí řada problémů, jako je třeba narušení spánkového režimu, úzkost a roztříštěná pozornost. I kvůli tomu v uplynulých letech vznikla řada aplikací na monitorování a omezování času stráveného u obrazovky. Jenže ani ty mnohdy problém nevyřešily, a tak nyní do boje s neustálým scrollováním vyrážejí jiní, poměrně nečekaní adepti – a vyvíjejí je poněkud paradoxně právě ty technologické firmy, jež jsou za vytvoření naší závislosti spoluodpovědné.
Místo Times Square klidná horská chata
Počínání technologických gigantů je ve skutečností docela pochopitelné a prozíravé. O tom, že lidé tráví na sociálních sítích, potažmo mobilech více času, než je zdrávo, se vedou debaty napříč celou společností. A protože inkriminované společnosti by o své pracně získané zákazníky přišly jen velice nerady, musejí se vytasit s nějakou dobrou alternativou.
Vadí vám, kolik času trávíte na obrazovce mobilu?
Místo mobilních telefonů a tabletů proto nyní podle Business Insideru pracují na vývoji zařízení, které rovněž nabídnou mnoho známých a oblíbených funkcí, ale bez nutnosti používat displej. Pochopitelně s přispěním umělé inteligence, která je dnes takřka už nezbytná.
Nápadů, jak nahradit „tradiční“ displej, mají více než dost. Například společnost OpenAI nedávno oznámila, že letos představí malé zařízení bez obrazovky, zato s kamerou a mikrofonem. Novinka se zabudovanou AI se má stát chytrým pomocníkem v našem každodenním životě, šéf firmy Sam Altman ji ale zároveň popisuje i jako výrazně klidnější technologii než klasický mobil.
„Když používám současná chytrá zařízení, mám pocit, jako bych se procházel po náměstí Times Square v New Yorku – neustále mě něco ruší a snaží se to získat mou pozornost,“ prohlásil loni v listopadu. Plánovaná novinka od OpenAI má podle něj připomínat spíše „sezení v nejkrásnější chatě u jezera v horách, kde si člověk může užívat klidu a míru.“ Firma chce zařízení s integrovanou umělou inteligencí naučit „kontextuálně vnímat celý náš život,“ takže bude vědět i to, kdy nám může zasílat upozornění.
Podobnou novinku údajně chystá rovněž Apple, a to v podobě jakýchsi přívěsků s vestavěnou kamerou a mikrofonem, které mají sloužit jako „oči a uši“ pro klasický iPhone. Kromě toho pak společnost vyvíjí i chytré brýle a vylepšenou verzi sluchátek AirPods, opět s vestavěnou umělou inteligencí.
Dalším významným hráčem v tomto odvětví je Meta Marka Zuckerberga, která představila své chytré brýle Orion s rozšířenou realitou už v roce 2024. Ačkoliv datum jejich uvedení do prodeje zatím nebylo stanoveno, firma už loni prodala přibližně sedm milionů kusů svých „méně chytrých“ brýlí, což podle jejího šéfa představuje začátek nové éry, jež nastoupí po mobilních telefonech. A i když se na první pohled může zdát, že displej na brýlích se od toho na mobilu příliš neliší, Meta upozorňuje, že zařízení bude fungovat i na základě hlasových pokynů.
Předchozí pokusy byly neúspěšné
Současné plány na nahrazení mobilních telefonů jiným zařízením rozhodně nejsou prvním pokusem tohoto druhu. Třeba společnost Humane AI prodávala nositelné zařízení s kamerou a mikrofonem za 700 dolarů (asi 16 tisíc korun) už v minulosti, po špatné odezvě ze strany zákazníků ho ale nakonec z trhu stáhla. A nepříliš slavně dopadl také další podobný projekt – přívěsek AI Friend.
Podle expertů za tím stojí mimo jiné fakt, že chytré krabičky se až příliš snažily nahradit naše telefony, ovšem neposkytovaly dostatečně kvalitní alternativu. „Nositelná elektronika s umělou inteligencí musí být více než jen o něco pohodlnější, měla by být schopná integrace s našimi stávajícími produkty a také by měla mít jasnou a deklarovanou přidanou hodnotu. Mohou to být třeba brýle, které poskytují překlad jazyka v reálném čase nebo zařízení pro sledování naší kondice a zdraví,“ uvedl Jason Low, ředitel výzkumu ve společnosti Omdia.
Podobný názor vyslovil i ředitel výzkumu v technologické firmě IDC Ramon Llamas: „Nositelné zařízení s umělou inteligencí musí být kontextové, personalizované a musí mít přidanou hodnotu. Například by mělo připomínat nositeli, aby poslal květiny k narozeninám, nebo by mělo přesně reagovat na výzvu, aby uživatele nasměrovalo do nejbližší kavárny. Zařízení by se přitom nemělo snažit o nahrazení chytrého telefonu, ale o kvalitní integraci do stávajících ekosystémů společností Apple a Google.“
Vývojáři aplikací se jen tak nevzdají
Pokud technologické firmy chtějí, aby jejich zákazníci alespoň zčásti vyměnili své mobilní telefony za jiná zařízení, budou muset vyřešit i další problémy. Patří k nim třeba fakt, že společnost zatím rozhodně není zvyklá na nošení mikrofonů a kamer při běžných sociálních interakcích. Podle odborníků by něco takového mohlo některé lidi vyděsit, zatímco jiní si zase mohou stěžovat na narušení svého soukromí.
Rozvoj chytrých zařízení může navíc zkomplikovat i jejich silné propojení s umělou inteligencí, kterou mnozí kritizují kvůli tomu, že bere lidem práci, potažmo v nich vyvolává další vlnu závislosti. A opomenout nelze ani prostou skutečnost toho, že s mobilními telefony je spojený obrovský byznys, který kromě jejich výrobců zahrnuje rovněž tvůrce různých aplikací, takže se asi nedá příliš očekávat, že tyto často obří firmy budou jen nečinně stát v pozadí a čekat, až je někdo o jejich výnosné podnikání připraví. Tedy jinými slovy, představa, že mobilní telefony z našich životů v nejbližší době zmizí ve prospěch nově vyvíjených zařízení, se s největší pravděpodobností jen tak nenaplní.