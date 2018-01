Referendum o Babišovi je rozhodnuto

Jiří Drahoš v kampani mnoho chyb neudělal. Podařilo se mu vykličkovat z tématu migrační krize tím, že odmítl kvóty na přijímání uprchlíků. Jednu velkou chybu ale udělal: odradil voliče hnutí ANO tím, že několikrát zopakoval, že Andreje Babiše nejmenuje premiérem kvůli obvinění v kauze Čapí hnízdo.

Hnutí ANO je, jak známo, hnutím jednoho muže. Útočíte-li na něj, ohrožujete jeho samotnou podstatu a legitimitu získanou ve volbách. Aniž by to Jiří Drahoš dopředu tušil, ukázalo se to jako osudové.

Na druhou stranu je potřeba říci, že Drahoš se v téhle věci zachoval sice netakticky, ale zcela správně. Prohra ho nemusí mrzet. Letošní prezidentská volba byla paralelou sněmovních voleb a referendem o Andreji Babišovi. Porazit ho je v této době nemožné.

