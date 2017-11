Topolánek, který přišel brzy

Miloš Zeman vstupoval do prezidentské kampaně v roce 2013 také s pochroumanou pověstí. Lidé si mohli vzpomenout na kauzu Olovo a shánění kompro materiálů na Petru Buzkovou, které vzešlo ze Zemanova bezprostředního okolí, na kauzu Štiřín a Zemanovo obvinění Josefa Zielence z uplácení novinářů, aféru Bamberg – tedy shánění kompra na ODS a tehdejší ODA. Bylo by toho více, ale Zeman odešel ze Strakovy akademie v roce 2002 a předsedou ČSSD není od dubna 2001. Díky pozdější prezidentské volbě máme tak empiricky ověřeno, že paměť českého voliče sahá maximálně nějakých jedenáct let zpátky.

Mirek Topolánek, osobnostně i co do politické minulosti srovnatelný s Milošem Zemanem, přichází ale do boje o Hrad osm a půl roku po odchodu z premiérského křesla a sedm a půl po konci šéfování ODS. Jeho aféry si lidé ještě živě pamatují. Navíc to byly vylomeniny. A na takové věci reaguje veřejnost úplně jinak. Nehrají tady roli politická spiknutí protivníků, žádné „kdyby“ nebo „možná“. Topolánkovy potíže veřejnost živočišně štvaly. Byly důkazem nadřazenosti a arogance, jakkoliv to sám boss tak nevnímal.

Pro osvěžení paměti – Topolánek a Lucie Talmanová jezdili ve Volvu XC 90. Topolánek ho měl prý nejprve půjčené, později ho odkoupila Lucie Talmanová. Auto patřilo Gabriele Horáčkové, někdejší přítelkyni Marka Dalíka. Během doby, kdy ho půjčovala Topolánkovi, podle médií získala v rozporu se zaběhanými praktikami výhodný osmimilionový úvěr od banky J&T. Topolánek také fyzicky napadl reportéra bulvárního deníku.

Čtěte také:

Pak je tu „náhodné“ setkání politiků, lobbistů a podnikatelů v Toskánsku, které ODS definitivně přisoudilo značku kmotrovské strany, jakkoliv Topolánkova éra nesla znaky pokroku od té předchozí. Veřejnost si jistě vzpomene i na zastávku vládního letadla na lyžování v Alpách anebo na Topolánkovo velké finále v podobě komentáře na adresu gayů a Židů z neformální části rozhovoru pro časopis Lui. Pak už ho strana definitivně odřízla. Jeho hromové „hahaha ty vole,“ kterému tak rozuměl Miroslav Kalousek, se z chodeb sněmovny i Strakovy akademie vytratilo.

Mirek Topolánek si nese do prezidentské kampaně velký handicap. Jakkoliv by dokázal být v praktickém výkonu prezidentské funkce zběhlým profíkem, jeho jméno evokuje něco, co lidé z téhle země už nechtějí zažít. A velmi dobře si to pamatují. Proto vyhrává volby Andrej Babiš, ten jejich ztělesněný protest. Bývalý premiér Topolánek si zkrátka jde pro nakládačku. Ale on to zvládne. Znáte ho.

Přečtěte si další komentáře autora: