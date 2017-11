Volby od boku

Až dosud se dalo žít v přesvědčení, že když už si člověk dá tu práci a dojde k volbám, jeho hlas může něco znamenat. Obzvlášť nyní, v době připomínky listopadových událostí z roku 1989, to zní tak nějak symbolicky. Jenže Nejvyšší správní soud se jal přepočítat volební lístky ze Středočeského kraje a výsledek tím přesvědčením otřásl.

Nejen, že členové volebních komisí nezapočetli Martinu Kupkovi preferenční hlasy, protože si zapomněli otočit volební lístek, ale také někdy omylem započetli hlasy prvním kandidátům, přestože volič na lístku nikoho nekroužkoval. Celkem soud zjistil chyby u 2800 preferenčních hlasů. Odhalil také, že ODS získala navíc 14 hlasů, kterých si nikdo nevšiml. Zjednodušeně řečeno, tohle je průšvih.

A nejde jen o to, že nebýt stížnosti na volby Tomáše Nováka z Prahy, do sněmovny by se dostal někdo jiný, než vybrali voliči. Jde o zjištění, že přepočítávání voleb je loterie v rukou nepoučených amatérů. Každý může udělat chybu, ale tohle jsou volby. Tři tisíce chyb u 900 kontrolovaných okrsků ve středních Čechách je opravdu hodně. Jak může mít veřejnost jistotu, že jinde se nic podobného nedělo? Vysvětlil vůbec někdo lidem v komisích, co mají dělat?

Úplně stejné překvapení neskrýval předseda soudního senátu Tomáš Langášek. Protože pokud se teď ukázaly tak významné potíže, je velmi jednoduchá cesta jakékoliv příští volby znovu zpochybnit, a pokud se sejde více podnětů, soud bude paralyzován a bude se neúměrně dlouho čekat, než bude moci zasednout nová sněmovna. Mimochodem další skvělý nástroj jak zdržovat a natahovat vakuum kolem voleb. Na Hradě si ho už určitě poznamenali do notýsku.

Chyba, ke které došlo, totiž nebyla jednotlivost, ale selhání systému. Soud proto doporučuje ministerstvu vnitra vyjasnit 20 let starý volební zákon a vydat jednotný volební kodex, podle kterého by se postupovalo i v případě ostatních voleb, ať už prezidentských nebo senátních či krajských.

Jádrem všeho samozřejmě je, že počítání hlasů probíhá ručně. Člen volební komise si sice může na chytrém telefonu ve volném čase prohlížet online, co dělá posádka vesmírné stanice ISS na oběžné dráze, když ale dojde na počítání hlasů, padne zpátky do časů petrolejky. Ti, kteří stojí za vývojem umělé inteligence, říkají, že stroje chyby nedělají. Že jediným slabým článkem každého systému je člověk. Evidentně mají pravdu.

