Retro kvíz: Vzpomínáte, jaké náklaďáky jezdily po Československu v období socialismu?

Jan Boháč
Dnes
Praga V3S
Autor: Adam Hauner, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Vejtřaskaespětka, ale i mohutné tatrovky s typickým hučením vzduchem chlazeného motoru. V období socialismu brázdily československé silnice, staveniště, lesní cesty i vojenské újezdy desítky nákladních automobilů, které se zapsaly do paměti několika generací. Jaké vzpomínky se vám při pohledu na jejich fotografie vybaví?

Nákladní auto v období socialismu nebylo pouhým pracovním nástrojem. Bylo symbolem rozvíjejícího se průmyslu, armády i každodenního fungování státu. Domácí značky jako Tatra, Praga, LIAZ či Avia doplňovaly vozy dovážené ze spřátelených zemí východního bloku. Každý z těchto strojů přitom měl svůj specifický účel a často i pověst, která se tradovala dlouhá léta.

V následujícím kvízu jsme pro vás připravili sérii otázek, díky nimž si můžete ověřit, jak dobře tyto pracovní legendy československých silnic znáte. Poznáte je podle karoserie, roku výroby nebo typického určení? Vydejte se s námi zpět do doby, kdy byly náklaďáky slyšet mnohem dříve, než jste je spatřili.

