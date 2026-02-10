Retro kvíz: Vzpomínáte, jaké náklaďáky jezdily po Československu v období socialismu?

Nákladní auto v období socialismu nebylo pouhým pracovním nástrojem. Bylo symbolem rozvíjejícího se průmyslu, armády i každodenního fungování státu. Domácí značky jako Tatra, Praga, LIAZ či Avia doplňovaly vozy dovážené ze spřátelených zemí východního bloku. Každý z těchto strojů přitom měl svůj specifický účel a často i pověst, která se tradovala dlouhá léta.
V následujícím kvízu jsme pro vás připravili sérii otázek, díky nimž si můžete ověřit, jak dobře tyto pracovní legendy československých silnic znáte. Poznáte je podle karoserie, roku výroby nebo typického určení? Vydejte se s námi zpět do doby, kdy byly náklaďáky slyšet mnohem dříve, než jste je spatřili.
