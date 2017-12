Václav Klaus mladší nemá co ztratit. Podle zdrojů zevnitř ODS v partaji nemá kdovíjak silnou podporu a nestojí za ním pevně ani ti, kteří podporovali jeho otce. Koneckonců vypovídá o tom i jeho neúspěch na sněmu pražské ODS, kde se nestal prvním místopředsedou, jak chtěl.

Voliči ovšem na jeho rétoriku slyší a on sám se cítí v roli solitéra dobře. Na tom samozřejmě není nic špatného, ale když si ještě pomalu ani nevybalí věci ve sněmovní kanceláři a hned začne hlasovat s SPD, mělo by to být na vážný rozhovor s předsedou.

VK mladší byl přeci jen zvolen za ODS, nikoliv sám za sebe. Reprezentuje její program, její hodnoty. Jestli se Petr Fiala rozhodl neustupovat rodící se většině ANO, SPD a KSČM, nemůže jeden z jeho nejvýraznějších poslanců začít tuto skupinu podporovat.

ODS pak vypadá mírně řečeno nedůvěryhodně. Navíc, když šlo zjevně jen o gesto. Zrovna při téhle volbě totiž Klausův hlas pro Kotena vůbec nebyl potřeba. Předseda bezpečnostního výboru jich měl sehnáno dost a dost.

To, co se trochu pravdoláskařsky vzedmulo proti domnělému zlu a nazvalo se Demokratickým blokem, čeká ještě dost tvrdých zkoušek. Připomeňme, že sněmovna bude třeba vyslovovat důvěru vládě a hnutí ANO se bude každý hlas hodit. Pokud hnutí uchlácholilo poslance SPD a KSČM svou podporou ve vedení sněmovních výborů, dveře dalším slibům na stejné platformě jsou evidentně otevřeny.

Teď jde jen o to, jestli VK mladší svůj krok myslel jako souhlas s takovým pořádkem nebo jestli rozjíždí svoji vlastní misi, která má tenhle pořádek rozbít a spojit ANO s ODS, potažmo dalšími stranami bloku. Obě varianty jsou z mnoha důvodů špatně.

