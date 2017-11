Dvojí až trojí Pospíšil

Existuje jedno staré přísloví, které říká, že dva lidé dokážou udržet tajemství jen tehdy, je-li jeden z nich mrtvý. V ODS svého času platilo, že dva dokážou udržet tajemství, jen pokud není jedním z nich Jiří Pospíšil. Podle toho, jak vzpomínají na Pospíšila jeho bývalí kolegové, nikdo se nemohl spolehnout na žádnou dohodu, všechno se vědělo dopředu a Pospíšil byl vždy ztělesněním dvojí nebo trojí hry. Snad žádný politik neměl nikdy tak odlišný obraz na veřejnosti a mezi těmi, kdo s ním reálně přišli do styku. Tyhle potíže si TOP 09 zvolila spolu s ním do čela strany.

Jakkoliv byl Pospíšil pro veřejnost symbolem boje proti korupci, je důležité připomenout, že tohle je až pozdější část jeho politického vývoje. Byl to on, kdo za vlády Mirka Topolánka odvolal v roce 2007 pražského vrchního státního zástupce Jiřího Kulvejta, a to na návrh nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké. Kulvejtovým nástupcem pak jmenoval Vlastimila Rampulu. Vesecká i Rampula jsou dnes považováni za leccos, ale rozhodně ne za tahouny transparentnosti a protikorupčního snažení v justici. Pospíšil pak držel ochrannou ruku nad postupem Vesecké v kauze Topolánkova vicepremiéra Jiřího Čunka, a to se tehdy děly věci.

Nakonec se Pospíšil a Topolánek rozešli. V roce 2009 chtěl premiér ministra odvolat za „absolutní neschopnost“, ale nestihl to, protože musel skončit sám. Pospíšil se pak přimkl k Petru Nečasovi, ale v roce 2012 přišel Nečas na totéž, na co před ním Topolánek, a Pospíšila z pozice ministra odvolal. Abychom se obloukem vrátili ke kongresu 2014, tam zkoušel Pospíšil zařídit svůj návrat, ale tvrdě neuspěl. Pak opustil ODS.

Sečteno podtrženo – Pospíšil se stihl spřáhnout a pohádat se dvěma premiéry, zařídit kontroverzní změny v justici, které pak žehlil podporou dua Pavel Zeman – Lenka Bradáčová, stihl projít ODA a ODS a nakonec se stal z místopředsedy euroskeptické ODS předsedou proevropské TOP 09. Topku bude zatím řídit coby europoslanec z Bruselu. Čili nějakou chvíli by to celé mohlo fungovat.

