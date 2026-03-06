Z dětské videohry je investiční hit. Prodeje Pokémon karet v Česku rostou o desítky procent, rekordní tržby hlásí Aukro i Allegro

Pokémoni. Původní japonská videohra, z níž se během dlouhých třiceti let stal globální fenomén zahrnující seriály, filmy, mobilní aplikace i sběratelské předměty, kterými již dávno nejsou fascinovány jen malé děti. Ze světa „Pocket Monsters“ je byznys, prostřednictvím něhož se dají vydělat velmi slušné peníze – tedy za předpokladu, že máte v ruce ty správné karty.
Jedna z nich se v minulosti prodala za 16,49 milionu dolarů. Šlo o kartičku Pikachu Illustrator s postavou snad nejznámějšího pokémona vůbec. V českém „pokémonním“ rybníčku byste na něco podobného narazili asi jen stěží, nicméně i v jeho případě platí, že prodeje kusových karet za stovky tisíc korun až takovou výjimkou nejsou. A možná i proto zde aktuálně zažívají obrovský boom.
„U Pokémonů dnes nejde jen o nostalgii – třicetileté výročí této sběratelské karetní hry funguje jako silný katalyzátor a v Česku vidíme posun od občasných nákupů k systematickému budování investičních sbírek. Vintage sety typu Base, Jungle a Fossil se reálně chovají jako raritní investiční aktiva s omezenou nabídkou a dlouhodobě rostoucí poptávkou, zatímco moderní sealed produkty umí vyskočit o desítky procent už v řádu měsíců po vyprodání z retailu, pokud investor trefí správný timing,“ uvádí pro Euro odborník na sběratelské karty Radek Lavrinčík.
Český trh rychle roste
Rostoucí trend potvrzují i data. Například online tržiště Allegro hlásí v Česku meziroční růst prodejů Pokémon karet o více než polovinu, zatímco průměrná hodnota nákupu se zvýšila téměř o 110 procent. Zároveň roste počet prodaných kusů i ochota zákazníků utrácet za prémiové boxy a limitované edice namísto základních balíčků.
Detailnější obrázek pak ukazují čísla z portálu Aukro. V roce 2020 se zde protočily Pokémon karty za 452,5 tisíce korun a uskutečnilo se necelých pět tisíc obchodů. O pět let později už byl obrat vyšší téměř čtyřicetinásobně, když dosáhl necelých 18 milionů při asi 70 tisících transakcí.
Aktuálně budí velkou pozornost promo karty, tedy speciální kousky vydané k filmovým premiérám, turnajům či ve spolupráci s institucemi a obchody. Příkladem je Pikachu with Grey Felt Hat k 50. výročí Van Goghova muzea, jejíž hodnota během dvou let vzrostla o více než 500 procent.
O budoucí ceně ale rozhoduje víc než jen marketing, důležitý je reálný (byť oficiálně neoznámený) náklad, oblíbenost pokémona na kartě a příběh spojený s vydáním. Zajímavý prostor pro skutečné rarity pak nabízejí podle Lavrinčíka především japonské promo série, často distribuované přes loterie jen v řádu tisíců kusů pro celý svět.
Bez poctivé rešerše to nejde
Své 30. narozeniny oslavili Pokémoni letos v únoru. Vedle speciálních kartiček vztažených ke kampani Pokémon Day 2026 Collection se však v současnosti pozornost investorů ubírá i směrem k takzvaným sealed produktům, tedy továrně zabaleným boxům, jež sběratelé neotevírají a drží je jako investici. Podle Lavrinčíka jde paradoxně o nejčastější formu seriózního vstupu do trhu. U výročních produktů rozhodne skutečný náklad, který Pokémon Company detailně nezveřejňuje.
„Kdo chce spekulovat na dlouhodobé zhodnocení, měl by dělat poctivou rešerši a nespoléhat jen na nablýskaný obal,“ dodává. Také ředitel Portu Gallery Martin Jaroš upozorňuje na nutnost znalosti daného segmentu. Investici jako takovou pak označuje za spekulativní, leč stále zcela legitimní.
„Trh se sběratelskými kartami má dlouhou tradici, zejména v USA, a u Pokémon karet v posledních letech výrazně rostl i díky propagaci celebrit a influencerů. Skutečně vysokých hodnot však dosahuje jen velmi úzký segment historických a extrémně vzácných karet, například z prvních edic z let 1999 až 2000. U novějších karet je predikce budoucího zhodnocení velmi nejistá a případný růst může trvat desítky let,“ doplňuje pro naši redakci.
Grading a padělky
Klíčovým faktorem potenciálního zhodnocení samozřejmě zůstává stav karty. Profesionální grading, kdy kartička v ochranném obalu získá známku od 1 do 10, může její cenu násobně zvýšit. Špičkové kusy s maximálním možným hodnocením se prodávají za násobky těch negradovaných.
„Podobné principy platí i u Lega. Největší investiční potenciál mají starší, originálně zabalené stavebnice, limitované série či sběratelské edice, kterých je na sekundárním trhu nedostatek. Představa, že nákup jakékoliv nové limitované edice automaticky přinese vysoký výnos, je mylná. Doporučuji k těmto věcem přistupovat primárně jako ke sběratelskému koníčku – investiční potenciál existuje, ale trhy s alternativními aktivy jsou náchylné ke spekulacím a výkyvům,“ podotýká Jaroš.
Nutno ovšem dodat, že s rostoucí popularitou kartiček přibývá i padělků. Například na Aukru většina Pokémon aukcí prochází expertní kontrolou a podezřelé karty lze nahlásit. Základní pravidla každopádně zůstávají stejná, obdobně jako u jiných alternativních investic: nakupovat u ověřených prodejců, sledovat hodnocení a aktivitu prodávajícího a vyhnout se podezřele výhodným nabídkám.
Co dalšího je potřeba zohlednit, než se člověk vydá do světa japonských kapesních příšerek zkusit své štěstí? Tak například fakt, že i tento sběratelský trh má, podobně jako většina ostatních, často velmi divoké cykly, v důsledku nichž hodnota nabízených kartiček kolísá.
„Pokémon karty zažily obrovský boom hlavně mezi lety 2020 a 2021, kdy se do nich během pandemie vrhla vlna nostalgie, influencerů i spekulativního kapitálu. Když pak vše opadlo, část trhu se zase ochladila. To jen připomíná, že nejde o investici, která roste automaticky a bez výkyvů, ale spíš o alternativní aktivum, jehož hodnota stojí hlavně na tom, kolik sběratelů je zrovna ochotných otevřít peněženku,“ uzavírá Jakub Rilke ze společnosti Váš Konzultant, partnera Broker Trustu.