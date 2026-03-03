Jak řídit značku v době, kdy algoritmy přepisují spotřebitelskou logiku

I v prostředí, kde algoritmy určují viditelnost, umělá inteligence zrychluje produkci obsahu a mladší generace mění logiku nákupu, je řízení brandu otázkou konkurenceschopnosti.
Firmy řeší, jak využít AI bez reputačních přešlapů, jak udržet důvěru zákazníků a jak oslovit generaci Z a Alfa, která vyrůstá v prostředí personalizovaných feedů a okamžité dostupnosti informací. Marketing se tím vrací k základní otázce: co skutečně vytváří hodnotu značky?
Právě na tato témata se zaměří konference BRANDstorming 2026, která propojí pohled agentur, značek i datových specialistů. Sejdeme se s nimi 9. dubna v hotelu Jalta v Praze.
Hlavní témata konference
Ambasadorské spolupráce jako investice do důvěry
Zuzana Hadrbolcová a Martina Juráňová (Notino) ukážou, kdy práce se známou tváří posiluje důvěru a obchodní výkon a kdy jde jen o nákladnou kampaň bez dlouhodobého efektu. Jak měřit skutečný přínos partnerství?
Tlak na výkon vs. dlouhodobá hodnota značky
Tomáš Pohl (Justmighty) otevře otázku, zda honba za krátkodobými metrikami neoslabuje dlouhodobou odlišitelnost. Jak vybalancovat efektivitu kampaní s budováním značky jako aktiva?
Od masového zásahu k algoritmické distribuci
Natálie Procházková a Kristina Rudišová (FTV Prima) se zaměří na to, jak se mění distribuce obsahu v prostředí personalizovaných feedů a co to znamená pro firmy, které chtějí oslovit mladší generace.
AI jako nástroj růstu i zdroj rizika
Martin Svetlík (Ogilvy) pojmenuje limity umělé inteligence v marketingu. Kdy AI skutečně zvyšuje efektivitu a kdy může poškodit strategii, reputaci nebo interní procesy?
Automatizace marketingu: Od experimentů k systémovému řízení
Josef Martinkovič (WPP Media) ukáže, jak přechod od ad-hoc používání nástrojů k integrovanému „AI týmu“ mění nákladovou strukturu, rychlost exekuce i kontrolu kvality výstupů.
Důvěra jako ekonomický faktor
Jaroslav Malina a Klára Chalupecká (Publicis Groupe) se zaměří na autenticitu jako prvek, který přímo ovlivňuje hodnotu značky. V době transparentnosti může nesoulad mezi komunikací a realitou znamenat reputační ztrátu.
Právní a reputační rizika komunikace
Advokátka Petra Dolejšová představí konkrétní případy, kdy marketingová kreativita narazila na právní limity. Ochrana značky dnes vyžaduje nejen nápad, ale i prevenci.
Generace Alfa: Budoucí spotřebitel už ovlivňuje dnešek
Libuše Paterová (ResSOLUTION Group) přinese data o generaci, která mění spotřebitelskou logiku a ovlivňuje rodinné rozpočty. Co to znamená pro strategii značek v horizontu příštích let?
Workshop: Jak zabránit erozi značky
Pavel Cahlík (Jsem na značky!) se zaměří na situace, kdy značky neztrácejí pozici kvůli konkurenci, ale kvůli vlastní rutině. Jak rozpoznat opotřebení komunikace dřív, než se promítne do výkonu?
Program i přehled řečníků konference BRANDstorming najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
