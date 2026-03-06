Vytáhla TopMonks z pětimilionové ztráty do zisku a v home office moc nevěří. Teď se Anna van der Weerden stala jeho novým co-CEO

Firem, kterým pandemie covidu udělala čáru přes rozpočet, byste se nedopočítali. Výjimkou v tomto ohledu nebyla ani česká technologická společnost TopMonks, která se zaměřovala na vývoj softwaru na míru. Kvůli propadu trhu se podnik založený v roce 2011 dostal před třemi lety do ztráty asi pěti milionů korun.
Právě tehdy do TopMonks nastoupila nová provozní ředitelka Anna van der Weerden, která měla za sebou více než 15 let právní praxe a rozsáhlé zkušenosti s budováním byznysu v různých odvětvích. Její cíl byl přitom jasný: nastavit nové směřování firmy a dostat ji zpět do černých čísel.
Povedlo se využít unikátní know-how
Úkolů, které před van der Weerden stály, byla celá řada. Zásadní bylo například posílení prodejních kanálů, jež tou dobou spíše stagnovaly. V TopMonks se proto zaměřili na proaktivní prodej, a to včetně účasti na konferencích, kde chtěla firma všem jasně ukázat, v čem spočívá její odbornost. Neméně důležité ale bylo i vybudování kvalitního a spokojeného týmu.
„Chtěla jsem, aby se kolegům vrátila do života energie, nápady a radost ze sdílení, takže jsem místo home office preferovala a stále preferuji, abychom se co nejvíce potkávali. Interně jsme začali pracovat i na zvelebení kanceláří, aby byly všem příjemné. Další vlnu energie přinesli nově nabraní kolegové včetně žen. Musím říct, že tým se dokonale sladil a doplnil. Teď si můžu vydechnout, protože společně tvoří s nadšením a důvěřují si,“ říká pro Euro.cz van der Weerden.
Veškeré tyto snahy by každopádně přišly vniveč, pakliže by nedošlo na změnu samotného zaměření firmy. Ačkoliv se v TopMonks zabývali vývojem velice komplexních řešení, cílem nové obchodní ředitelky bylo najít konkrétní odvětví, v němž měl tým velkou odbornost a které by zároveň představovalo díru na trhu. Volba nakonec padla na vývoj softwaru pro cenotvorbu.
„Zvolila jsem pricing, protože kolegové měli know-how, které v zásadě neměl žádný jiný tým v Evropě. A abych cenotvorbě porozuměla i já, věnovala jsem se a nadále se věnuji každému jedinému projektu z hlediska sales, ale také operativně jako projektový manažer. Díky tomu jsem viděla kolegy v akci a ještě lépe pochopila, jak můžu jejich práci propagovat. Ve výsledku jsem zjistila, že marže v oblasti pricingu je dvojnásobná oproti jakémukoliv vývoji na zelené louce, který jsme dosud dělali,“ doplňuje van der Weerden.
Klíčová byla odvaha dělat velké změny
TopMonks se v současnosti věnuje hlavně konzultacím, implementacím, integracím a údržbě systémů pro řízení cen, a to převážně v odvětvích jako logistika, automotive, výroba nebo chemický průmysl. Společnost dnes poskytuje řešení pro cenotvorbu klientům po celém světě a pracuje s daty o objemu desítek milionů transakcí měsíčně. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že sázka na specifické odvětví se firmě vyplatila. Stejně tak to ale potvrzuje fakt, že se dostala zpět do zisku.
„Kdybych měla shrnout, co za tou pozitivní transformací stojí, pak bych řekla, že navázání vztahů interně i externě a odvaha dělat velké změny. Tato dvouletá zkušenost mi každopádně potvrdila, co jsem zjistila už ve svém předchozím podnikání – že profesionalita, konzistentnost, lidský přístup a kreativní marketing jsou naprostý základ,“ uvádí van der Weerden.
Zkušená manažerka se nyní za své úspěchy dočkala i povýšení a stává se co-CEO TopMonks. Tuto pozici bude sdílet se zakladatelem firmy Jiřím Fabiánem, který si svou novou „spolu-šéfku“ pochvaluje: „Anna přinesla do TopMonks vzácnou kombinaci schopností. Právní myšlení jí dává strukturu, zkušenosti s budováním byznysu a praktický přístup. Kromě toho se umí rychle orientovat v nových doménách a připravila nás na vstup na trh s vlastními produkty.“
Komplexní náhrada za tabulky v Excelu
TopMonks se chce nyní soustředit na další expanzi, takže uvádí na trh nové produkty jménem MonkSuite. Jde o celkem čtyři nástroje pro řízení cen a správu dat, přičemž ScrapeMonk získává konkurenční data, TidyMonk je čistí, MatchMonk páruje produkty a PriceMonk na jejich základě pomáhá nastavit ceny. Všechny uvedené novinky jsou vhodné pro firmy s obratem pěti až padesáti milionů dolarů (zhruba sto milionů až jedna miliarda korun), přičemž zájemcům mají nabídnout řešení, která byla dosud dostupná pouze v rámci rozsáhlých konzultačních projektů za vyšší miliony korun.
„Firmy si dnes zaslouží víc než pricing v Excelu, zvlášť když už spravují desítky tabulek, které je třeba neustále aktualizovat. Denně vídáme společnosti s obratem desítek milionů, které tápou v nastavení cen a potřebují něco mezi Excelem a robustním enterprise řešením. MonkSuite stavíme proto, abychom přinesli profesionální nástroje tam, kde jsou potřeba a kde na ně dosud firmy nedosáhly. To je přesně ta změna, kterou nyní trh potřebuje,“ uzavírá van der Weerden.