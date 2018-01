Malý průvodce průzkumem vlastního mínění

Předvídat omyl předvolebních průzkumů je sice stejně nejisté jako tipovat úspěch jednotlivých jmen, ve světle posledních několika voleb, a těch prezidentských obzvláště, je to ale skoro sázka na jistotu.

Malý výlet do historie: Prosinec 2012 a nezpochybnitelné šance expremiéra Jana Fischera. PPM Factum mu přisuzuje před prvním kolem 25 procent hlasů, Sanem 21,2, CVVM 22,5. Pak přišly výsledky prvního kola, obrovské zklamání kampaní zadluženého Jana Fischera a omyl statistiků, když ho přeskočil Karel Schwarzenberg, majitel preferencí, které se pohybovaly mezi 6,5 a 9 procenty. Schwarzenberg získal 23,4 procenta hlasů, což nebylo ani procento za budoucím prezidentem. Fischer vyhořel na 16,35 procenta.

Teď stojí opět Česko před prvním kolem hlasování a optikou posledních voleb může postoupit do druhého kola kromě pánů Hynka a Hanniga úplně kdokoliv. Takže zapomeňte na průzkumy vnucený souboj Drahoš – Zeman.

Tahle rovnice v tuto chvíli vůbec nemusí platit. Bývalý předseda Akademie věd ČR může skončit jako jemu vtipem, energií a vrozeným showmanstvím podobný expremiér Jan Fischer v roce 2013. Prezidentské volby se totiž rozhodují na poslední chvíli a nejdůležitější jsou při nich emoce. Pro tentokráte bohužel.

Jediný jasný fakt je, že prezident Miloš Zeman (a ne vlastním přičiněním) vstupuje do těchto voleb silnější než do těch prvních. Je to s podivem. Málem nevyberete zatáčku kolem korunovačních klenotů, urážíte zahraniční novináře zvoláním Allahu Akbar, dětinsky odmítnete dát medaili někomu, kdo si ji sice zaslouží, ale je příbuzným někoho, kdo vás kritizuje, máte kancléře bez potřebné prověrky, z ústavy si děláte vlaštovky, vidíte neexistující články Ferdinanda Pertoutky a nedokážete se omluvit, lísáte se k autokratům v Rusku a Číně, pustíte z vězení vraha a vůbec děláte všechno pro to, aby vás národ nenáviděl, a ono to dopadne naopak. Zatímco v prosinci 2012 měl Zeman mezi 19,5 a 25,6 procenty, teď je na hodnotě mezi 32 a 45 před prvním kolem. Reálně se hraje o to, jestli vůbec nějaké druhé kolo prezidentské volby vůbec bude.

Jedno rčení říká, že nejlepším průzkumem jsou samotné volby. Ty letošní bohužel nejsou předznamenány nijak strhujícím obdobím a přinášejí jen debaty navzájem si přikyvujících pánů. O to větší překvapení může první kolo přinést.

