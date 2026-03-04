Penta zrychluje expanzi na britský trh. V Londýně postaví 373 nových bytů za více než 300 milionů liber

Česká firma Penta Real Estate ze skupiny miliardáře Marka Dospivy pokračuje ve své expanzi na zahraniční trhy. Společně s britským developerem Ballymore totiž postaví druhou fázi projektu nazvaného jednoduše The Brentford Project, jehož součástí je celkem 373 nových bytových jednotek v městské části Hounslow v západním Londýně.
„Druhou fází The Brentford Project rozšiřujeme naše londýnské portfolio o další rezidenční projekt vysoké kvality. Základní fundamenty londýnského trhu totiž zůstávají silné, podpořené jeho mezinárodní atraktivitou a omezenou nabídkou nového bydlení,“ uvedl Pavel Streblov, výkonný ředitel Penta Real Estate v Londýně.
Bazén, fitness centrum a výhledy
Pro Pentu je The Brentford Project velmi významnou realizací, odhadovaná tržní hodnota nových bytů přesahuje 300 milionů liber, tedy přibližně 8,5 miliardy korun. Kromě dodatečného místa pro bydlení vzniknou na celkové ploše asi 48 tisíc metrů čtverečních také retailové prostory, nové kino, supermarket, prvky veřejného umění a upravené pěší promenády podél řeky Brent.
Projekt si klade za cíl nabídnout klientům promyšlené dispozice s výhledy na vodní plochy a zelené veřejné prostory. Současně budou mít rezidenti k dispozici i rozsáhlé zázemí, kam spadá třeba bazén, fitness centrum, společenské prostory a recepce s asistenčními službami. Všechny tyto služby už byly vybudovány v první fázi projektu.
„Naše partnerství se společností Penta je odrazem důvěry jak v regeneraci Brentfordu, tak v tým, který ji realizuje. První fáze je dokončena a z 98 procent vyprodána, což představuje jasný důkaz silné poptávky. Po získání certifikace BSR Gateway 2 se nyní soustředíme na realizaci další fáze a navazujeme na pevné základy,“ shrnul John Mulryan, generální ředitel Ballymore UK.
Projektů v Londýně bude přibývat, a možná nezůstane jen u bytů
Aktuální spolupráce mezi Pentou a Ballymorem navazuje na dva další projekty, kterých se obě firmy účastní. V rámci jednoho vznikl dokonce společný podnik, který se vedle Brentfordu zabývá výstavbou rezidenční věže Cuba Street se 434 byty ve známé finanční čtvrti Canary Wharf. Druhým je pak The Capston, jenž představuje závěrečnou fázi developmentu Embassy Gardens v prestižní oblasti Nine Elms poblíž elektrárny Battersea, kde vznikne celkem 247 bytových jednotek.
Výstavba obou zmíněných projektů byla zahájena vloni, přičemž jejich celková hodnota přesahuje 700 milionů liber (asi 19,6 miliardy korun). Zároveň se díky nim vedení Penty, i v kombinaci s Brentfordem, daří naplňovat cíl, který si před časem stanovilo, a sice být významným developerem s rozsáhlým portfoliem bytů na jednom z nejkonkurenčnějších realitních trhů v Evropě.
„Na londýnský trh jsme vstoupili s ambicí stát se respektovaným hráčem. Chceme přesouvat know-how z Prahy do Londýna a zpět. Během pěti let plánujeme vybudovat tým až o 30 odbornících a mít zde přinejmenším pět projektů ve výstavbě. Zároveň analyzujeme i další segmenty trhu, včetně kanceláří, hotelů či studentského bydlení,“ uzavřel Streblov.