Švédské stoly

Politika toho ražení, která vyrubává emoční potenciál z různorodých až protichůdných skupin voličstva, není nic jiného než populismus. Ano, třeba Jiří Paroubek se mohl zdát za dobu své politické kariéry nevypočitatelným, ale dnes již víme, že za tím není nic víc, než snaha o nahnání bodů ze všech stran.

Třeba prezidenta Miloše Zemana Paroubek neměl nikdy v lásce (tento pocit je vzájemný). Zeman kvůli němu opustil v roce 2007 ČSSD. Jako důvod tehdy uvedl, že má informace, že na něj Paroubek a Jaroslav Tvrdík ušili trestní oznámení v kauze Altner.

Paroubek opravdu Zemanovi kauzu okradeného advokáta veřejně přisuzoval, mimo jiné ho navíc podezíral ze zosnování přeběhlické aféry poslanců ČSSD Melčáka a Pohanky, kteří v roce 2007 podpořili vládu Mirka Topolánka.

No a nyní, v roce 2018, říká, že je potřeba uvažovat realisticky a podívat se na to tak, co prý přinese zemi a straně užitek. Ta slova nepadla jen tak. Dvakrát odmítnutý žadatel o členství v ČSSD uspořádal bez vědomí vedení partaje konferenci o obrodě sociální demokracie. Vedle podpory Miloši Zemanovi, již by měla strana hlasitě deklarovat, má být také Bohuslav Sobotka přemluven k odchodu z poslaneckého klubu strany.

A jsou k dispozici i další chuťovky na švédském stole. Sociální demokracie by prý měla zase strašit americkou vojenskou základnou, která se tu sice stavět nebude, ale to ještě neznamená, že by se proti ní nedalo protestovat, že. Čtyři až osm procent voličů chce také Jiří Paroubek nahnat na vějičku adopcí dětí homosexuálními páry, a když už byl u těch kontroverzních témat, pár procent se dá prý nahnat i na zavedení eutanazie.

Jiřímu Paroubkovi ale pár věcí uniká. Předně je to ta, že prosté sčítání procent tady nefunguje. Je skvělé oslovit tématem homosexuály, ale když si mladé páry toužící po dětech předcházíte podporou Miloše Zemana a dost možná jste je před pár lety nechal rozehnat vodním dělem na CzechTeku, tak vám prostě neuvěří. Podpora eutanazie a Miloše Zemana je sice zajímavá kombinace, ale jako vtip to moc nesedí a navíc kvůli těmhle tématům od vás dost voličů uteče.

A pak je tu ještě jeden důležitý faktor. Jen dvě vlády v polistopadové éře (nepočítáme-li úřednické či bez důvěry) se obešly bez účasti křesťanských demokratů, přirozeného středového partnera ČSSD. Pokud vytahuje Jiří Paroubek coby recept na obrodu tohle kontroverzní menu, měl by také říci, s kým by chtěl vládnout a prosadit ho do legislativy.

Politika švédského stolu je totiž taková, že když si z oněch mís zobnete tohle a hned ono, může vám být potom taky dost špatně.

