Nedůvěrná vláda

Šéf ANO od svého prvního vstupu do sněmovny nepřestal dělat kampaň a dělá ji i nyní, když se dostal na vrchol. Vyhrnul si rukávy a prohlásil, že jeho vláda začne „makat i bez důvěry“ od první chvíle. Sešla se dokonce už jednou neformálně, ještě v době úřadování Sobotkova kabinetu. Pro jeho voliče to musí znít, jako když se jim splnilo něco, na co celou dobu čekali. Jako písnička na přání v rádiu nebo výhra v účtenkové loterii. AB umí plnit přání těm, kteří ho mají rádi.

Jenže je v tom drobný háček, který se jmenuje demokracie. Hnutí ANO sice vyhrálo volby, ale ve sněmovně nesedí samo a nemá většinu. Není vláda jedné strany. To znamená, že dokud poslanci, které si voliči do sněmovny vybrali, vládu nepotvrdí, půjde o kabinet bez důvěry.

A pokud nemáte od voličů prostřednictvím sněmovny mandát, neměli byste se chovat tak, jako když ho máte. Protože pak by to znamenalo, že jste se chopili moci. Tyhle věci mimochodem upravuje ústava, ale vykládejte o tom novopečenému premiérovi nebo nedejbože prezidentovi.

Premiér spolu s ministry půjde na Hrad ve středu, kdy prezident Miloš Zeman Babišovu vládu jmenuje. O důvěru chce premiér požádat v lednu. Chce ji vyjednávat na základě programového prohlášení vlády, které má být hotové v druhé polovině prosince. Při obsazování postů ve sněmovně zatím nejúžeji spolupracoval s SPD a KSČM.

Někdejší premiér Topolánek kdysi proslul větou o noci dlouhých nožů. Andrej Babiš je v rétorice chytřejší a nikdo od něj nic podobného neuslyší. O to větší vítr nastane, až ta jeho vláda bez důvěry začne makat.

