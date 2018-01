Hamáček má soupeře. Předsedou ČSSD chtějí být i Chovanec a Zimola

Statutární místopředseda ČSSD Chovanec po neúspěchu v loňských sněmovních volbách tvrdil, že stranu, které předsedá po loňské rezignaci Bohuslava Sobotky, pouze dovede do sjezdu. I díky podpoře své plzeňské organizace se však rozhodl kandidovat, aby v čele strany setrval. „Dostal jsem nominaci krajské organizace v Plzni. Já jsem tím podmiňoval nějakou svou snahu někam kandidovat,“ vysvětlil Chovanec.

Kdyby ho jeho domovská organizace nepodržela, o nejvyšší stranický post by se neucházel. Kromě Plzeňského kraje dostal dnes podporu i od krajských organizací ve Zlínském a Ústeckém kraji. Chovanec chce nabídnout program, který bude hovořit o budoucím směřování ČSSD v otázkách vnitrostranické debaty, komunikace s veřejností a debaty o tom, jestli má ČSSD jít do vlády. Strana se musí podle něj vrátit do levé části politického spektra.

O rozhodnutí Zimoly kandidovat informoval na twitteru bývalý ministr průmyslu Jan Mládek. V domovském kraji pro něj bylo 129 ze 166 delegátů. „Není to žádné překvapení, otázkou spíš bylo, kolik hlasů Zimola nezíská,“ řekl poslanec Ondřej Veselý, který získal na jihočeské konferenci nominaci na místopředsedu.

Kandidaturu na předsedu už dříve oznámili také stávající místopředseda strany Jan Hamáček, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík a poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk. V Liberci schválili i nominaci starostky České Lípy Romany Žatecké.

Hamáčka podpořila dnes konference v Královéhradeckém kraji, která na řadové místopředsedy nominovala pardubického hejtmana Martina Netolického, starostku Kopidlna na Jičínsku Hanu Masákovou a lékaře z Hradce Králové Lubomíra Hejzlara. Šéf tamní ČSSD Jan Birke potvrdil záměr post místopředsedy strany neobhajovat, soustředit se chce na udržení funkce starosty Náchoda.

Chovanec dostal dnes podporu i ve Zlínském kraji, na místopředsedu tamní sociální demokraté podpořili bývalého poslance Petra Kořenka ze Vsetína a europoslankyni Olgu Sehnalovou, řekl krajský předseda ČSSD Lubomír Vaculín. Chovance dnes nominovala i krajská konference v Ústeckém kraji, získal tam 112 ze 128 hlasů. Jednoznačnou podporu na post místopředsedy dali delegáti konference děčínskému poslanci Jaroslavu Foldynovi.

Jiří Zimola se rozhodl kandidovat na předsedu ČSSD. Právě to sdělil krajské konferenci v Jindřichově Hradci. Krajská konference v tajném hlasování rozhodne, které kandidáty na předsedu podpoří. pic.twitter.com/JqDNqW4aFc — Jan Mládek (@jan_mladek) 28. ledna 2018

Nové vedení si bude ČSSD vybírat po volebním debaklu ve sněmovních volbách, které se konaly loni na podzim. Do té doby nejsilnější sněmovní strana v nich získala pouze 15 poslanců. Již předtím v polovině června opustil funkci předsedy kvůli špatným preferencím ČSSD Bohuslav Sobotka.

Již dlouhodobě stojí v sociální demokracii proti sobě dva hlavní názorové proudy. Jeden konzervativní, který reprezentují především účastníci tzv. lánského puče z roku 2013, jako jsou Hašek a Zimola, ale také Foldyna či Zdeněk Škromach. Druhý proud patří k liberálnímu křídlu a reprezentují ho lidé jako Hamáček, Sobotka, Michaela Marksová či Jiří Dienstbier.

Na sjezd přijede na Chovancovo pozvání čerstvě znovuzvolený prezident Miloš Zeman. Na poslední sjezd, kde byl loni v roli předsedy potvrzen tehdejší premiér Sobotka, někdejší šéf ČSSD Zeman pozvánku nedostal. S částí sociální demokracie měl Zeman v poslední době napjaté vztahy, někteří členové ho naopak podporují. Účast Zemana na sjezdu podle Chovance znamená, že prezidentovi není osud sociální demokracie cizí.

