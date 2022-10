Průměrný důchod v roce 2022 kvůli vysoké inflaci dále poroste. Kdy přijde valorizace a jak jsou na tom jiné země?

Výše průměrného důchodu v ČR

Průměrný důchod v České Republice se každý rok mění v závislosti na vývoji růstu cen. V lednu vždy dochází k takzvané valorizaci, která má zajistit, aby lidé pobírající důchod mohli dále důstojně žít a jejich finanční situace se nezhoršila vlivem vysoké míry inflace. V roce 2022 došlo k tradiční lednové valorizaci, kdy byl důchod zvýšen v průměru o 850 korun. V červnu letošního roku pak došlo k druhému navýšení, a to o 8,2 procenta, což je průměrně 1 017 korun.

Dle Českého statistického úřadu dosahovala průměrná výše starobního důchodu od roku 2018 do roku 2021 následujících částek:

průměrný důchod 2018 : muži 13 703 korun, ženy 11 296 korun,

průměrný důchod 2019 : muži 14 807 korun, ženy 12 292 korun,

průměrný důchod 2020 : muži 15 898 korun, ženy 13 221 korun,

průměrný důchod 2021 : muži 16 938 korun, ženy 14 080 korun.

Všeobecný průměrný důchod 2022 by podle ministerstva práce a sociálních věcí měl na konci roku přesáhnout sumu 18 tisíc korun. V září letošního roku je plánovaná další mimořádná valorizace, kterou se částka zvýší v průměru o dalších 700 korun. V součtu by tak navýšení důchodů mělo být vyšší než dva a půl tisíce.

Z čeho se důchodový příjem skládá

Důchod obsahuje dvě hlavní složky. První z nich je pro všechny osoby pobírající tento druh příjmu stejná a nazývá se základní výměra. Tuto část neovlivňuje předchozí výdělek ani délka doby pojištění a je dána pevnou částkou. Letos základní výměra činí po lednovém navýšení 3 900 korun. Druhou složkou je takzvaná zásluhová neboli procentní výměra. Ta se již odvíjí od předchozího výdělku, odpracovaných let a doby pojištění. V roce 2022 se tato zásluhová složka navyšuje o 1,3 procenta.

Jak funguje valorizace

Jak bylo řečeno, valorizace ovlivňuje průměrný důchod v ČR tím, že na základě růstu míry inflace mění jeho výši. Inflace je procentuální růst cen zboží a služeb za dané období, a právě o toto procento a dále o polovinu růstu reálných mezd se následně každoročně důchod zvyšuje. Mimořádná valorizace se pak aplikuje v případě, že míra inflace za stanovené období přesáhne pět procent.

Celou problematiku upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanovuje zmíněnou pravidelnou lednovou valorizaci. Pravidelná valorizace se týká obou složek důchodového příjmu, tedy jak základní výměry, tak výměry zásluhové (procentuální). V případě mimořádné valorizace se od částky průměrné penze odečte základní výměra a výsledná suma se procentuálně zvýší. V červnu 2022 činilo toto navýšení 8,2 procenta a v září by to mělo být 5,2 procenta.

Kterých důchodů se valorizace týká

Valorizace se nevztahuje pouze na důchod starobní, ale také na všechny ostatní druhy důchodových příjmů, které jsou v České republice vypláceny. O vyšší dávku tak nepřijdou ani vdovy a vdovci či sirotci. Pravidelné lednové i mimořádné navyšování v průběhu roku se bude vždy týkat následujících důchodů:

Průměrné důchody v Evropě

Jelikož v Evropě nemáme jednotný důchodový systém, průměrné důchody v Evropské unii se značně liší. Každá země má důchodovou politiku nastavenou jinak. V některých státech zaměstnanec přejde plynule do penze, aniž by pocítil výraznější finanční změnu, jinde si člověk musí na penzi celý život šetřit, aby jeho životní úroveň po odchodu do důchodu příliš neklesla.

V jednotlivých evropských zemích se však liší nejen částky důchodu, ale také podmínky pro jeho výpočet, jako je například věk odchodu do důchodu či požadavek na minimum odpracovaných let. Níže můžete vidět procentuální poměr důchodu vůči průměrné mzdě v několika zemích EU:

průměrný důchod v ČR – 65,2 procenta,

průměrný důchod na Slovensku – 69,4 procenta ,

průměrný důchod v Německu – 70,2 procenta,

průměrný důchod v Rakousku – 87,1 procenta,

průměrný důchod ve Švýcarsku – 54,8 procenta.

Výše uvedená procenta je však potřeba brát z rezervou, jelikož průměrné mzdy jednotlivých zemí se také markantně liší. Zatímco v České republice byla průměrná měsíční mzda v prvním čtvrtletí 2022 necelých 38 tisíc korun, ve Švýcarsku je to v přepočtu na české koruny přibližně 140 tisíc. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu také náklady na život v konkrétním státě, které jsou zrovna v případě Švýcarska výrazně vyšší než v ČR nebo na Slovensku.

Jak si stojí Česká republika

Důchody v ČR rozhodně nepatří mezi ty nejvyšší ani oproti ostatním státům Evropské unie. Dle průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se Česká republika řadí k evropskému středu, co se týká poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě. Z pohledu konkrétních částek, které reálně pobírají čeští penzisté, už je to ale horší a Česká republika je spíše pod průměrem. V přepočtu činí tento příjem v ČR zhruba 627 eur. Podobně je na tom Portugalsko, Estonsko, Slovensko a Polsko. Nejvyšší penzi pobírají v Norsku a Švýcarsku, a to kolem 1 700 eur, nejméně pak v Lotyšsku, kde částka nedosahuje ani 400 eur.

Jaká je výše průměrného důchodu pro rok 2022?

V roce 2022 dochází kvůli rapidně rostoucí inflaci k mimořádné valorizaci důchodů. Kromě pravidelného lednového navýšení se průměrný důchod zvýší ještě dvakrát v průběhu roku. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí přesáhne částka průměrného důchodového příjmu na konci roku hranici 18 tisíc korun. Samotné navýšení by tak mělo být v součtu více než 2 500 korun.

Co je to valorizace?

Valorizace je nástroj pro změnu výše důchodů, který má sloužit k zajištění finanční stability všech osob, jež v ČR tento druh příjmu pobírají. Vyvíjí se na základě růstu míry inflace a upravuje ji zákon o důchodovém pojištění. Každý rok pak pravidelně dochází k navýšení důchodu v lednu. Jakmile inflace přesáhne pět procent, je aplikována také mimořádná valorizace v průběhu roku.

Na které důchody se valorizace vztahuje?

Pravidelná lednová i mimořádná valorizace se týká všech druhů důchodů, které jsou v České republice vypláceny. Patří sem kromě starobního a předčasného starobního důchodu také důchod invalidní, vdovský a sirotčí.