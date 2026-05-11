Menu Zavřít

Češi chtějí nakupovat „za rohem“, ne trávit víkendy v obchodních centrech. Výstavba retail parků nabírá na obrátkách i v menších městech

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Retail park
Retail park
Retail park
Retail park
Všechny fotografie

Nákupní parky rostou v Česku jako houby po dešti. Jen za rok 2025 přibylo na trhu více než 82 tisíc metrů čtverečních nových nebo rozšířených projektů. A jejich expanze bude pokračovat. Letos plánují developeři v tuzemsku přidat dalších 19 areálů.

Výstavba retailových parků už dávno není okrajovým formátem. Ke konci loňského roku dosáhla jejich celková plocha téměř 1,4 milionu čtverečních metrů, což představuje zhruba třetinu všech moderních maloobchodních ploch v České republice, jak vyplývá z dat společnosti Cushman & Wakefield. Ještě před několika lety přitom dominovala spíše velká nákupní centra.

Jedná se o proměnu, která však rozhodně není náhodná. Tuzemský maloobchod prochází tichým, leč zásadním posunem – těžiště každodenních nákupů se přesouvá blíž k místu bydliště. Zákazníci čím dál víc upřednostňují rychlost, jednoduchost a dostupnost před „výletním“ nakupováním v obřích obchoďácích, kde lze strávit klidně celý den.

Trh s komerčními nemovitostmi se z covidu již oklepal. Od open space kanceláří dávají firmy ruce pryč, říká Medřický z fondu Max Realitní
Přečtěte si také:

Trh s komerčními nemovitostmi se z covidu již oklepal. Od open space kanceláří dávají firmy ruce pryč, říká Medřický z fondu Max Realitní

Právě proto jsou retail parky tak oblíbené. Nabízejí totiž přehledné prostředí, přímý přístup z parkoviště a mix obchodů, který pokrývá každodenní potřeby – od potravin přes drogerii až po základní vybavení domácnosti. Nákup se tak mění z plánované aktivity na rychlou zastávku třeba po cestě z práce.

„Jsou atraktivní i pro developery či investory, protože v posledních pěti letech prokázaly odolnost proti výkyvům trhu, a to i tak zásadním, jako byl covid nebo vysoká inflace. Jejich výstavba proto bude jistě ještě pár let pokračovat,“ říká šéf týmu nákupních parků Cushman & Wakefield Jan Čížek.

Výstavba zrychluje i letos

Mezi největší loňské projekty patřil například nový park v Kozomíně s plochou 14 700 metrů čtverečních a 23 obchodními jednotkami a areál v Neratovicích-Byškovicích s plochou 8 100 čtverečních metrů a 15 provozovnami – u obou se navíc počítá s jejich rozšířením. Tím třetím byl Uničov s rozlohou 6 900 metrů čtverečních a 12 jednotkami.

Do konce roku 2026 pak mají přibýt další desítky projektů, které navážou na existující síť a ještě více posílí dostupnost retailu v regionech. Nejaktivnějším hráčem na poli nové výstavby je společnost Portin, jež stojí za většinou nových letošních obchodních zón, přičemž podobné to bude i v roce 2027.

Jak se staví „nákupák“. Vybudovat nový obchodní dům zabere šest let, Česko se jejich hustotou nijak nevymyká, zní z Redstonu
Přečtěte si také:

Jak se staví „nákupák“. Vybudovat nový obchodní dům zabere šest let, Česko se jejich hustotou nijak nevymyká, zní z Redstonu

„Hlavními oblastmi nové výstavby jsou rozšiřování dominantních projektů v dané spádové oblasti, například Aventin Jihlava, RP Kozomín nebo RP Zálabí Kolín. A také zahušťování mapy menšími parky ve městech kolem deseti tisíc obyvatel, kde je obvykle jejich rozloha okolo dvou až tří tisíc metrů čtverečních,“ dodává Čížek.

Tahounem jsou regiony

Zásadní roli v růstu retail parků hrají aktuálně regiony mimo velká města. Nejvíce se jich chystá v Ústeckém a Jihočeském kraji, největší koncentrace je pak dlouhodobě v kraji Středočeském. 

Právě v něm lze najít více než 50 zón tohoto typu o celkové ploše zhruba 190 tisíc metrů čtverečních. V přepočtu na tisíc obyvatel však dominuje Olomoucký kraj a silnou aktivitu vykazuje i sever Moravy. Nové parky každopádně přibývají prakticky ve všech regionech Česka, přičemž v poslední době se jejich výstavba soustředí na menší a středně velká města. 

„Příkladem jsou Olomoucký, Jihočeský či Karlovarský kraj nebo Vysočina. Větší vzdálenost do velkých měst s obchodními centry motivuje retailery otevírat nové prodejny i tam, kde by to například v okolí Prahy nebo Brna nezvažovali,“ vysvětluje Čížek.

Konec plošného růstu, začíná boj o lokality

Budoucí růst retail parků v Česku bude podle expertů selektivnější než doposud. Prostor pro ty další sice stále existuje, ale rozhodovat už budou konkrétní lokality, jejich kupní síla, schopnost oslovit širokou okolní oblast a také dobře poskládaný mix obchodů.

Prestižní pražské budovy Myslbek a Flora mění své majitele. Za osm miliard je kupuje Morávkův nemovitostní fond Max Realitní
Přečtěte si také:

Prestižní pražské budovy Myslbek a Flora mění své majitele. Za osm miliard je kupuje Morávkův nemovitostní fond Max Realitní

„Nákupní parky v Česku ještě mají kam růst, ale už to není o tom stavět kdekoliv a čekat, že to ‚samo vyjde’. V některých regionech by si nové projekty spíš jen přetahovaly zákazníky mezi sebou. Naopak tam, kde je jasná spádová oblast a chyběla základní nabídka, to funguje velmi dobře – typicky třeba v lokalitách jako zmíněný Kozomín, Jindřichův Hradec, Slaný nebo Krnov,“ uvádí pro Euro.cz vedoucí průzkumu trhu Cushman & Wakefield Kamila Breen.

CF26

Roli nákupních zón podle ní výrazně ovlivní i další vývoj e-commerce, který ale není přímou konkurencí, spíše doplňkem. Lidé dnes totiž běžně kombinují online nákupy s těmi v kamenných prodejnách – a takový formát tomu přesně odpovídá, neboť je rychlý, dobře dostupný a jednoduchý.

„Do budoucna jejich role ještě posílí v rámci omnichannel modelu, ať už půjde o výdej nebo vracení zboží. Nečekala bych ale, že by se z nich stala logistická centra pro výdej zboží. Jejich hlavní funkcí zůstane každodenní retail a služby, které online prostředí prostě nahradit neumí,“ uzavírá Breen.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Kterou sociální síť máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Naděje pro neplodné muže. Pacient po chemoterapii získal funkční spermie díky vlastním tkáním varlat, které mu odebrali v dětství

Dnes

Český videoherní průmysl pod lupou: Velká studia hlásí úspěchy, ta menší trápí celkové ochlazení odvětví

Včera

Nová nabídka streamovacích služeb: Další Punisher, anime Iron Man či Monyová

8. 5. 2026

Když chybějí lidé, nastupují roboti. Japan Airlines testují humanoidy na jednom z nejrušnějších letišť světa

7. 5. 2026

Nejistota, hrozící nedostatek surovin i menší chuť utrácet. Šéfové světových firem popisují důsledky války v Íránu na byznys

7. 5. 2026

Místo kolejí a vagonů nová čtvrť. Žižkovský brownfield přinese tisíce bytů, školy i parky za desítky miliard

7. 5. 2026

Přihlášku na práva si podala „jen kdyby náhodou“. Dnes je z Vlaďky Knoblochové renomovaná advokátka, která dohlíží na dealy za miliardy

6. 5. 2026

Jízda na harleyi už nemusí být jen pro bohaté. Nový šéf značky mění strategii a míří k dostupnějším modelům

6. 5. 2026

Jak ušetřit až čtvrtinu nákladů a zvýšit tržby restaurace? Kostelný z Piana popisuje problémy současné české gastronomie