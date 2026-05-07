Nejistota, hrozící nedostatek surovin i menší chuť utrácet. Šéfové světových firem popisují důsledky války v Íránu na byznys

Jan Boháč
Dnes
Napětí kolem Íránu se čím dál víc propisuje i do každodenního fungování velkých světových firem. Výpadky v dopravě, dražší energie i suroviny a kolísající poptávka nutí podniky napříč obory přehodnocovat plány a počítat s větší nejistotou. Podle šéfů nadnárodních společností přitom nejde jen o dočasné komplikace, ale o faktor, který může v příštích měsících výrazně zamíchat kartami v celém jejich byznysu.

S dopady války na Blízkém východě se svět vypořádává už více než dva měsíce. Útok Spojených států a Izraele na Írán způsobil uzavření klíčové dopravní tepny – Hormuzského průlivu , což vedlo k prudkému nárůstu cen ropy, nedostatku některých materiálů a komodit a řadě dalších problémů v dodavatelských řetězcích.

Výše uvedených výzev nejsou pochopitelně ušetřeny ani velké nadnárodní firmy. Server Business Insider proto přinesl nejnovější výpovědi šéfů několika z nich, včetně zástupců LVMH, Mondelēzu, BlackRocku, Prady a TSMC. Jejich reakce se přitom vesměs shodují: krize kolem Hormuzu vyvolala další vlnu nejistoty a čím déle potrvá, o to více se projeví i v jejich finančních výkazech.

Bernard Arnault, LVMH

Francouzský koncern LVMH, který se specializuje na prodej luxusního zboží, zaznamenal v letošním prvním čtvrtletí horší hospodářské výsledky, za čímž podle firmy stojí právě dopady války v Íránu. Generální ředitel společnosti Bernard Arnault navíc na dubnovém setkání v Paříži uvedl, že pokud bude konflikt v Íránu pokračovat, mohlo by dojít ke katastrofě.

„Svět se nyní nachází v poměrně vážné krizi. Může z ní vzniknout světová katastrofa s velmi vážným a velmi negativním ekonomickým dopadem, přičemž pokud k tomu dojde, bude velmi těžké odhadnout, jak se bude rok 2026 vyvíjet. Druhou variantou je to, že se celá situace, jak ostatně všichni doufáme, nějakým způsobem vyřeší rychleji. V takovém případě se naše podnikání zotaví a vrátí se zpět k normálnímu chodu,“ řekl Arnault.

Wendell Huang, TSMC

Společnost TSMC, která je největším světovým výrobcem pokročilých čipů, vykázala za první čtvrtletí letošního roku rekordní zisk. I její zástupci nicméně varovali, že by válka v Íránu mohla finanční situaci podniku dosti zkomplikovat. 

Ceny chemikálií a plynů používaných k výrobě čipů kvůli situaci na Blízkém východě pravděpodobně vzrostou. A to včetně hélia, které je při výrobě polovodičů prakticky nenahraditelné. Situace je navíc o to horší, vezme-li se v úvahu fakt, že přibližně třetinu všech světových dodávek aktuálně produkuje Katar a vinou uzavřeného Hormuzu začínají jeho celosvětové zásoby docházet. „Narušení dodávek by skutečně mohlo ziskovost TSMC ovlivnit. Na druhou stranu, k překonání případného výpadku jsou zatím naše zásoby vodíku i hélia dostatečné,“ shrnul finanční ředitel firmy Wendell Huang.

Larry Fink, BlackRock

Největší světový správce aktiv, společnost BlackRock, zatím žádné větší změny v chování velkých, státem vlastněných investičních fondů z Blízkého východu nezaznamenala. Podle generálního ředitele firmy Larryho Finka fondy své investované peníze nestahují, je ale patrné, že ministři financí z daných zemí jsou kvůli současnému konfliktu mnohem obezřetnější.

„Naše dialogy jsou aktuálně o něco častější, a o něco více mluvíme o tom, jak by se současná situace měla řešit a co by měli dělat. I navzdory riziku dlouhodobé nejistoty způsobené násilnými konflikty ale na trhu stále existují obrovské příležitosti, takže naše firma bude pokračovat v budování svých kanceláří v celém regionu,“ popsal Fink.

Andrea Guerra, Prada

Válka v Íránu snížila od ledna do března tržby společnosti Prada na Blízkém východě i v Evropě, přičemž v prvním zmíněném regionu klesly meziročně o 22 procent. Podle firmy kvůli současné situaci lidé stále více šetří a zároveň méně cestují, což se projevuje rovněž na návštěvnosti luxusních obchodů.

„Pokud se podíváme na naše hospodářské výsledky a také na dění ve světě, bylo to skutečně velmi náročné čtvrtletí. Blízký východ je zkrátka problém, přičemž s pokračující válkou se situace může jen nadále zhoršovat,“ uvedl generální ředitel skupiny Prada Andrea Guerra, podle něhož se v uplynulých měsících výrazně zpomalil například dříve rychlý růst značky Miu Miu.

Dirk Van de Put, Mondelēz

Znepokojení ze současné situace vyjádřil i generální ředitel společnosti Mondelēz International Dirk Van de Put. Podle něj konflikt na Blízkém východě ovlivňuje jednotlivá odvětví, jako jsou hnojiva, obaly a ropný trh, čím dál více. Zároveň s tím postupně klesá spotřebitelská nálada, a to hlavně ve Spojených státech.

„Kupní síla roste, ale spotřebitelé se i nadále velmi obávají dostupnosti, ekonomického výhledu a jistoty zaměstnání. Zatím přitom reagují hlavně selektivnějším výběrem toho, co a kdy kupují. Očekáváme však, že důvěra spotřebitelů v USA se bude nadále zhoršovat,“ uzavřel Van de Put.

