Jsme McDonald’s ve vzdělávání. Zaručujeme stejný standard kdekoliv, říká zakladatel Školy Populo Rakušan

Výhoda individuálního doučování spočívá v osobním přístupu a tempu přizpůsobeném konkrétnímu studentovi. Na první pohled tedy nejde o snadno škálovatelnou službu, kterou lze jednoduše převést do síťového modelu. Rakušan v tom přesto viděl příležitost a místo další platformy, která jen propojí poptávku s nabídkou, začal budovat firmu s kontrolou nad celým procesem – od náboru lektorů přes komunikaci s rodiči až po zápisy z jednotlivých lekcí.
Škola Populo má dnes zastoupení po celém Česku a nabízí individuální doučování pro žáky základních škol, středoškoláky, vysokoškoláky i dospělé. Největší zájem je o běžné učivo z matematiky, češtiny a cizích jazyků, které dohromady tvoří asi polovinu poptávky. Přibližně 30 procent pak připadá na přípravu na přijímací zkoušky a maturitu.
Šéf projektu ale zároveň zdůrazňuje, že doučování už dávno není jen pro děti, jež v lavici selhávají. Zájem mají i jedničkáři nebo studenti, kteří se chtějí dostat na vysněnou školu. „Nechodí k nám jen ti, kdo mají se školou problém. Mnohdy přicházejí i děti, kterým na výsledku záleží a chtějí se zlepšovat v tom, co jim jde,“ říká.
Expanze byla ve hře od začátku
Rakušan pochází z Olomouce, a právě tam otevřel první pobočku. Už tehdy ale podle svých slov nepřemýšlel jen o lokálním projektu. Věděl, že pokud má firma růst, nesmí být založená pouze na jeho osobě a kontaktech. Od začátku tedy nastavoval firemní procesy tak, aby se daly snadno replikovat.
A podobně přemýšlel také o názvu, který měl být jednoduchý a bez diakritiky, aby byl přenositelný i za hranice Česka. Z latinského základu, jenž odkazuje k lidem tak vznikla Škola Populo. Slovo „škola“ zde ale neznamená alternativu ke klasickému vzdělávání. Jde spíš o nadstavbu pomáhající tam, kde běžná výuka nestačí nebo student potřebuje individuální přístup.
„Už od první pobočky jsem počítal s expanzí a se škálováním. Nechtěl jsem projekt postavit jen na své osobě, protože v dalších městech bych se už tak snadno neprosadil. Vše jsem tomu tedy přizpůsoboval,“ popisuje zakladatel.
Vlastní ekosystém místo online platformy
V Česku působí řada lektorů na volné noze i online tržišť, které studentům pouze zprostředkují kontakt. Škola Populo ale funguje na jiném principu. Firma sama řeší nábor vyučujících, komunikaci s rodiči, rozvrhy, absence i metodické vedení. Nevytváří tak jen databázi lektorů, ale systém, který má držet stejný standard napříč pobočkami i online výukou. Celý model je sice náročnější na řízení i provoz, nicméně podle Rakušana se vyplácí.
Společnost dnes pracuje se zhruba deseti tisíci studenty a denně komunikuje s přibližně půl druhým tisícem rodičů. Průměrná objednávka se pak pohybuje kolem pětadvaceti tisíc korun, protože převažuje dlouhodobá příprava nad jednorázovými lekcemi. „Kromě nás v Česku neexistuje tak velká organizace zaměřená na doučování. Jsou tu různé weby a tržiště, ale my děláme pouze individuální výuku a všechno kolem ní si nastavujeme sami. Jsme takový McDonald's ve vzdělávání,“ vysvětluje podnikatel.
Důležitou součástí modelu jsou i samotní lektoři. Firma jim chce ulevit od administrativy a vytvořit prostředí, v němž se mohou soustředit hlavně na výuku. Na pobočkách proto mají k dispozici zázemí včetně čaje a kávy, internetového připojení a potřebné techniky, zatímco obchodní a provozní část řeší centrála: „Pro lektory je často velmi těžké nastavovat pravidla, řešit omluvy nebo suplování. My jim chceme práci ulehčit. Oni můžou učit a my se postaráme o bezpečné místo, kde mají všechno, co potřebují.“
Největší poptávka je po matematice a češtině
Přestože se vzdělávání rychle proměňuje a školy i rodiče řeší umělou inteligenci, digitální nástroje nebo nové formy výuky, základní poptávka se příliš nemění. Největší zájem je stále o matematiku a češtinu – vedle klasického průběžného doučování jde také o přípravu na přijímací zkoušky a státní maturity. Zbytek tvoří jazyky, vysokoškolské předměty nebo specializovanější témata.
Podstatné podle Rakušana je, že doučování může změnit i atmosféru v rodině. Rodič nemusí být tím, kdo po návratu ze školy okamžitě kontroluje známky a úkoly. Tuto část může převzít někdo další, kdo má v daném ohledu na studenta konkrétně vyhraněný čas a dokáže si zachovat odstup. „Když se dítě vrátí ze školy, neměla by první otázka znít, jak bylo ve škole o a jestli má hotové úkoly. Je potřeba si nechat prostor i na odpočinek a volnočasové aktivity,“ míní Rakušan.
Škola, call centrum i technologická společnost v jednom
Při současném rozsahu už nestačí jen rozumět vzdělávání. Škálovat individuální doučování znamená řešit velké množství detailů. Každá lekce musí navazovat na další, každý student potřebuje vhodného lektora a každý rodič očekává rychlou komunikaci.
Školu Populo tvoří několik oddělení, která se při současné velikosti chovají téměř jako samostatné firmy. Vedle metodického pracoviště, obchodu a marketingu má i vlastní call centrum, HR, účetnictví, facility nebo interní development. Zároveň firma každý týden absolvuje kolem 200 pohovorů s potenciálními lektory. U těch nejvhodnějších pak řeší zaškolení i administrativu.
„Musíte se k tomu postavit jako k marketingové agentuře, účetní firmě, technologické i vzdělávací společnosti. A všechna oddělení spolu musí perfektně komunikovat,“ zdůrazňuje Rakušan, který v nastavení procesů vidí jednu ze svých nejsilnějších rolí. Menší projekty sice často dokážou nabídnout velmi kvalitního lektora, ale narazí ve chvíli, kdy chtějí otevřít další pobočku nebo držet stejný standard v několika městech: „Čím víc tomu rozumíte, tím jednodušší to je. Na začátku se potýkáte se spoustou balastu, ale ten postupně mizí, vše je jasnější a automatizovanější.“
Prezenční výuka vede
Škola Populo dokázala během covidové pandemie naplno fungovat online. Už předem měla připravené technické řešení, včetně stativů, díky nimž lektor viděl nejen studenta, ale i to, co si zapisuje. Přesto se dnes velká část rodičů i studentů vrací k osobnímu setkávání, takže prezenční výuka aktuálně tvoří zhruba 70 procent. Když mají klienti možnost volby, často si vyberou pobočku, a to nejen v Praze, ale i v Olomouci nebo dalších městech. Online zůstává důležitou součástí nabídky, avšak nenahrazuje celý model.
„Když si lidé můžou vybrat, opravdu většinou zvolí fyzické setkávání. Online ale umíme velmi dobře a pomáhá nám tam, kde je to pro studenta nebo rodiče praktičtější, především kvůli vzdálenosti,“ zmiňuje.
Data ze všech lekcí
Bez dat a technologií se dnes neobejde žádná firma, a Škola Populo není výjimkou. Využívá vlastní ERP systém, který řídí velkou část firmy a postupně do něj zapojuje i umělou inteligenci. Jedním z nejcennějších zdrojů dat jsou přitom zápisy z jednotlivých lekcí. AI podle Rakušana pomáhá také se vstupními a screeningovými testy, webináři nebo doporučeními pro rodiče. Nevnímá ji proto jen jako marketingový doplněk, ale spíš jako nástroj, který má firmě pomoci lépe pracovat s obrovským množstvím informací, jež při individuální výuce vznikají.
„Zápis z každé lekce dnes procházíme s umělou inteligencí. Jsou to obrovské zdroje dat, díky nimž vidíme, co se nejvíc učí, kde jsou největší problémy i jak se studenti zlepšují,“ popisuje Rakušan.
Do každého většího města
Rakušan nikdy nepřemýšlel o externím investorovi. I když připouští, že na začátku by mu partner i kapitál mohli pomoct. Na druhou stranu s růstem firmy oceňuje svobodu v rozhodování: „U větších firem podle mě platí, že čím užší vztah mezi partnery je, tím striktněji musí být nastavená pravidla, aby byla zachována transparentnost a schopnost přenášet odpovědnost na jednotlivá oddělení.“
Pokud jde o expanzi, v Česku míří Škola Populo do menších měst, kde stačí mít jednu vybavenou kancelář se zázemím pro výuku. Druhým směrem je zahraničí a s tím spojená spolupráce s franšízanty nebo lokálními partnery. „Do zahraničí se dostat chceme, ale model ještě ladíme tak, aby dával finančně smysl. Potřebujeme partnery přímo z daných zemí, protože je nutné se do určité míry přizpůsobit místnímu prostředí,“ uzavírá Rakušan.