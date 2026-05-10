Nová nabídka streamovacích služeb: Další Punisher, anime Iron Man či Monyová

Iron Man: Vzestup techniky
Jeden z nejslavnějších superhrdinů se vrací v anime filmu. Tony Stark je falešně obviněn z činu, který nespáchal, a tak musí své jméno očisti. Šéf S.H.I.E.L.D. Nick Fury mu ale nevěří, proto se Iron Man rozhodne vyhledat pomoc Punishera a následně se dovtípit pravdy. Proti němu stojí syn jeho nemesis Ezekiel Stane…
Working Man
Levon Cade (Jason Statham) skončil s vojenskou kariérou a živí se jako stavař. Jednoho dne ale někdo jeho šéfovi unese devatenáctiletou dceru, kterou navíc Levon považuje za součást své rodiny. Pustí se proto do pátrání, načež objeví gang obchodníků s lidmi, který ještě netuší, že proti němu stojí zkušený válečný veterán.
Punisher: Poslední zúčtování
Frank Castle alias Punisher se před svým filmovým debutem v MCU v rámci filmu Spider-Man: Zbrusu nový den vrátí ještě ve speciálním snímku. Ten nachystal sám představitel hlavní postavy Jon Bernthal. Frank v něm po letech zabíjení touží konečně žít normální život. Pak se ale objeví práce, kterou prostě udělat musí…
Černý telefon 2
Úchylný únosce dětí a vrah Chamaták (Ethan Hawke) je už nějakou dobu po smrti. Sestra jeho vraha Finna Gwen ale po čtyřech letech začíná mít zlé sny, načež se oba vypraví do tábora v rezervaci Alpine Lake. Zde má Gwen další vidění, přičemž brzy na to zjistí, že Chmaták by ve skutečnosti tak úplně mrtvý být nemusel.
Monyová
Simona Monyová patří mezi nejtragičtější postavy naší literární historie. Její romány byly plné lásky, ona sama ale prožívala v soukromí peklo. Toužila se pořádně zamilovat, proto opustila svého prvního manžela. Její druhý choť se ale postupně změnil z láskyplného muže v tyrana, který ji nakonec přivodil smrt. V hlavních rolích uvidíme Terezu Rambu a Igora Orozoviče.