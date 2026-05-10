Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Další Punisher, anime Iron Man či Monyová

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Punisher: One Last Kill
Autor: Marvel Studios, Disney+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 11. května?

Iron Man: Vzestup techniky

Jeden z nejslavnějších superhrdinů se vrací v anime filmu. Tony Stark je falešně obviněn z činu, který nespáchal, a tak musí své jméno očisti. Šéf S.H.I.E.L.D. Nick Fury mu ale nevěří, proto se Iron Man rozhodne vyhledat pomoc Punishera a následně se dovtípit pravdy. Proti němu stojí syn jeho nemesis Ezekiel Stane…

Anime Iron Man na Netflix dorazí 14. května. Zdroj: Youtube.com

Working Man

Levon Cade (Jason Statham) skončil s vojenskou kariérou a živí se jako stavař. Jednoho dne ale někdo jeho šéfovi unese devatenáctiletou dceru, kterou navíc Levon považuje za součást své rodiny. Pustí se proto do pátrání, načež objeví gang obchodníků s lidmi, který ještě netuší, že proti němu stojí zkušený válečný veterán. 

Drsný thriller se Stathamem debutuje na HBO Max 15. května. Zdroj: Youtube.com

Punisher: Poslední zúčtování 

Frank Castle alias Punisher se před svým filmovým debutem v MCU v rámci filmu Spider-Man: Zbrusu nový den vrátí ještě ve speciálním snímku. Ten nachystal sám představitel hlavní postavy Jon Bernthal. Frank v něm po letech zabíjení touží konečně žít normální život. Pak se ale objeví práce, kterou prostě udělat musí…

AI skoleni

Punisher vtrhne na Disney+ 13. května. Zdroj: Youtube.com

Černý telefon 2

Úchylný únosce dětí a vrah Chamaták (Ethan Hawke) je už nějakou dobu po smrti. Sestra jeho vraha Finna Gwen ale po čtyřech letech začíná mít zlé sny, načež se oba vypraví do tábora v rezervaci Alpine Lake. Zde má Gwen další vidění, přičemž brzy na to zjistí, že Chmaták by ve skutečnosti tak úplně mrtvý být nemusel.

Chmaták znovu zaútočí 16. května na SkyShowtime. Zdroj: Youtube.com

Monyová

Simona Monyová patří mezi nejtragičtější postavy naší literární historie. Její romány byly plné lásky, ona sama ale prožívala v soukromí peklo. Toužila se pořádně zamilovat, proto opustila svého prvního manžela. Její druhý choť se ale postupně změnil z láskyplného muže v tyrana, který ji nakonec přivodil smrt. V hlavních rolích uvidíme Terezu Rambu a Igora Orozoviče. 

Monyová

Monyová dorazí na OnePlay 15. května. Zdroj: OnePlay

Autor: OnePlay

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Kterou sociální síť máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


8. 5. 2026

Když chybějí lidé, nastupují roboti. Japan Airlines testují humanoidy na jednom z nejrušnějších letišť světa

7. 5. 2026

Nejistota, hrozící nedostatek surovin i menší chuť utrácet. Šéfové světových firem popisují důsledky války v Íránu na byznys

7. 5. 2026

Místo kolejí a vagonů nová čtvrť. Žižkovský brownfield přinese tisíce bytů, školy i parky za desítky miliard

7. 5. 2026

Přihlášku na práva si podala „jen kdyby náhodou“. Dnes je z Vlaďky Knoblochové renomovaná advokátka, která dohlíží na dealy za miliardy

6. 5. 2026

Jízda na harleyi už nemusí být jen pro bohaté. Nový šéf značky mění strategii a míří k dostupnějším modelům

6. 5. 2026

Jak ušetřit až čtvrtinu nákladů a zvýšit tržby restaurace? Kostelný z Piana popisuje problémy současné české gastronomie

6. 5. 2026

Rýsuje se nová lodní trasa přes Atlantik. Arktický přístav Churchill se chce stát kanadskou bránou do Evropy

6. 5. 2026

Moravští vinaři připravili speciální akci. Zvou na koštování i regionální speciality

5. 5. 2026

Od chvíle, kdy lidstvo poprvé dobylo vesmír, letos uplynulo 65 let. Jurije Gagarina do kosmu dopravila loď Vostok 1