Mnichovská letecká tragédie vzala život třiadvaceti lidí, včetně osmi hráčů Manchesteru United

United se vraceli z úspěšného zápasu v Bělehradu zpět do Manchesteru. Vzhledem ke vzdálenosti mezi oběma městy ale musel letoun absolvovat mezipřistání na letišti Mnichov-Riem, kde posádka doplnila palivo.
Po dotankování se piloti pokoušeli dvakrát vzlétnout, ani v jednom případě ale nevyvinuli potřebnou rychlost. Na vině bylo počasí – v osudný den na jihu Německa hustě sněžilo. A protože na letišti nebylo dostatečné množství zaměstnanců, kteří by se postarali o odklízení sněhu, zůstaly ranveje zachumelené a kluzké, což vzlet samo sebou dost komplikovalo.
Ze 44 lidí na palubě nepřežila ani polovina
Po dvou neúspěšných pokusech se kapitán James Thain rozhodl zkusit štěstí i do třetice. A to navzdory zhoršujícím se povětrnostním podmínkám. V 15:03 tedy posádka znovu posunula plynové přípustě dopředu a letadlo se rozjelo.
Po dalších několika vteřinách dosáhlo rychlosti v letectví označované jako V1 – tedy rychlosti, po jejímž překročení již posádka musí pokračovat ve vzletu, děj se co děj. Stroji se 44 pasažéry na palubě se nicméně do vzduchu nechtělo, načež záhy sjel z dráhy, prorazil plot lemující letiště a narazil do domu. Naneštěstí, letoun částí trupu trefil i kůlnu, ve které byly uloženy sudy s palivem, což zapříčinilo obrovskou explozi.
Na místě zahynulo jednadvacet osob. Další dva lidé podlehli následkům zranění později v nemocnici. Mezi obětmi nehody bylo i osm hráčů United z legendárních „Busbyho dětí“ – Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Geoff Bent, Tommy Taylor a Liam Whelan.
Tým se dokázal vzpamatovat i díky pomoci konkurentů
Pro klub byla ztráta tolika hráčů včetně kapitána obrovskou ránou. Devět dalších sice nehodu přežilo, ale k profesionálnímu fotbalu se jich vrátilo jen sedm. Veřejnost i odborníci měli za to, že z prožitého traumatu se Manchester United jen tak nevzpamatuje. Fakt, že se tým z Old Trafford rozhodl sezónu dohrát, byl pro mnohé nepochopitelným zázrakem a znakem obrovské houževnatosti.
Zajímavé bylo také to, jak silnou podporu mu poskytly další světové velkokluby. Nejvíce se angažoval Real Madrid, a to nejen formou finanční pomoci, ale i nabídkou hostování svých plejerů a dalšími vstřícnými gesty. A přidaly se též Manchester City, Liverpool, AC Milán či Arsenal.
V roce 1968, po 10 letech od nehody, Manchester United zvítězil v Poháru mistrů evropských zemí (předchůdce dnešní Ligy mistrů) v čele s Bobbym Charltonem, který patřil mezi přeživší mnichovské tragédie. K triumfu svého týmu (a prvního pro Anglii) přispěl dvěma góly.
Z havárie byl léta viněn kapitán letadla
Vyšetřování příčiny nehody se táhlo dlouhých 10 let. Původně se mělo za to, že za ni nese vinu kapitán Thain. Podle německých leteckých úřadů bylo hlavním problémem neodstranění námrazy z křídel, čímž došlo k navýšení celkové hmotnosti letounu.
Sám Thain, který vyvázl z nehody živý, trval na tom, že letadlo havarovalo kvůli neodklizenému sněhu na dráze. Což bylo nakonec v roce 1968 oficiálně potvrzeno. Jako dopravní pilot ovšem už zkušený kapitán nikdy znovu neletěl.
Zdroje: britannica.com, nationalarchives.gov.uk, assets.publishing.service.gov.uk, irozhlas.cz