AI, komunity, influenceři i firemní média. Content First řeší, co dnes dává obsahu značek smysl

Jak psát, natáčet a distribuovat obsah tak, aby nezapadl a přinášel reálné byznysové výsledky? Právě na to se zaměří letošní ročník konference Content First. Ukáže, že rozhodující nejsou jen nástroje, ale především strategie.
Těšit se můžete na konkrétní case studies, jak k obsahovému marketingu přistupují v Astratexu, jak Chupa Chups propojuje data, kreativitu a AI, nebo jak konzistentní komunikace a příběh pomáhá budovat značku Kooperativa.
Obsah značek dále prozkoumáme ze všech úhlů pohledu — od videa a podcastů přes budování komunit na sociálních sítích a firemní média až po influencer marketing. A hlavně: jak do toho všeho zapadá umělá inteligence a moderní technologie.
Připojit se k odborníkům na tvorbu obsahu můžete 21. května 2026 v pražském hotelu Jalta.
Na programu budou tato témata:
- využití AI v kreativním procesu,
- SEO a copywriting v době umělé inteligence,
- firemní média jako služba zákazníkům,
- AI video a nové formáty,
- podcasty jako komunitní nástroj,
- storytelling a příběh značky,
- budování komunit na sociálních sítích,
- spolupráce s influencery.
Velký prostor dostane umělá inteligence
Ne jako univerzální náhrada kreativní práce, ale jako nástroj, který vám může pomoci s nápady, produkcí i distribucí, pokud za nimi stojí jasná strategie. Řešit budeme využití AI v kreativním procesu, tvorbu AI videa, firemní média v době AI i to, jak psát texty, které obstojí u algoritmů i u čtenářů.
Bonus navíc: AI video vznikne přímo před vámi
Ondřej Svoboda v rámci AI Video Show vytvoří přímo na pódiu krátké video podle vašeho námětu. Vy určíte žánr i zápletku a v reálném čase uvidíte, jak může AI proměnit nápad v hotový výstup.
Dále vybíráme z programu
- SEO vs. copy: Od nenávisti k AI paktu Většina firem vyměnila kreativitu za levné prompty a zapomněla, že vyhledávače nehledají jen klíčová slova, ale i důvěru a zkušenost. Jak psát texty, které nasytí algoritmus a zároveň zaujmou čtenáře, ukážou Klára Chaloupková a Veronika Martinec Decsy z eVisions Advertising.
- AI avatar jako nový brand asset Alexander Bruna z Elevaty.ai předvede, jak z virtuální postavy vytvořit tvář značky – od charakteru a tone of voice přes obsahové scénáře až po využití v kampaních, customer care a salesu.
- Budování komunit na sociálních sítích s byznysovým dopadem Proč už dnes nestačí jen tvořit obsah a sbírat dosahy? Komunita může ovlivnit důvěru, doporučení i rozhodování o nákupu. David Duc ze ShortPRO vysvětlí, jak přejít od engagementu k aktivní komunitě a jak měřit její skutečný byznysový vliv.
- Podcasty 2026: Komunitní formát, nebo „levná“ televize poháněná AI Podcasty stojí mezi efektivní automatizovanou produkcí a pomalejším lidským komunitním formátem. Proč se z nich stávají spíš malé značky a komunity a kde má při jejich tvorbě smysl zapojit AI, je téma Hany Němečkové ze Storylab.
- Alchymie výběru influencerů: Od milionových profilů k autentickým ambasadorům Výběr vhodného influencera není náhoda, ale série kroků od hloubkového průzkumu a hledání brandfitu až po nastavení smluvních mantinelů. Michaela Miklasová z WOO poradí, jak vyjednat spolupráci, která zůstane autentická pro tvůrce a bezpečná pro značku.
- Jak použít AI v kreativním procesu aneb nebuďte generický, trapný a zaseknutý AI může v kreativě výrazně pomoct, nebo z firmy rychle udělat generický content stroj. Petr Koubek z LCG New Media vysvětlí, jak ji používat tak, aby nezmizel vtip, značka ani pointa a obsah neskončil v šedi AI průměru.
A je toho mnohem víc. Kompletní program i přehled řečníků najdete na webu TUESDAY.cz, kde se můžete rovnou registrovat. Přijďte si pro konkrétní nápady, jak tvořit obsah, který baví, prodává a pomáhá budovat dlouhodobý vztah se zákazníky.
Partnerem akce je společnost Emorfiq. Mediálním partnerem konference je MediaGuru, produktovým partnerem pak Easy Event. Akce vzniká za podpory Whitepress, organizuje ji TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.