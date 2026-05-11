Český videoherní průmysl pod lupou: Velká studia hlásí úspěchy, ta menší trápí celkové ochlazení odvětví

Kingdom Come: Deliverance II, Beat Saber, Arma 3, American Truck Simulator, DayZ, Mafia III nebo Factorio. To je jen několik z mnoha velmi úspěšných videoher, které byly kompletně vyvinuty českými herními studii, nebo mají alespoň výraznou tuzemskou stopu.
Podle nejnovějších údajů Asociace českých herních vývojářů z roku 2024 se obrat tohoto odvětví pohybuje okolo 6,5 miliardy korun ročně. Analýza zároveň uvádí, že na našem území je 166 studií, které zaměstnávají necelých 2 800 lidí. V 93 procentech jde o české firmy, zbytek pak tvoří pobočky zahraničních společností. Zajímavostí přitom je, že gaming už přináší do tuzemské ekonomiky více peněz než filmová produkce.
„Velkým českým herním studiím se v posledních letech daří. Mají za sebou uvedení několika velmi úspěšných titulů, které si získaly a stále udržují značné množství hráčů nejen v Česku, ale i v zahraničí,“ říká pro Euro.cz předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák.
Tržby za jednu hru? I více než miliarda korun
Asi největší pozornost v poslední době přitahuje Warhorse Studios stojící právě za hrou Kingdom Come: Deliverance II. RPG zasazené do středověkých Čech se podle výroční zprávy stalo velmi výdělečným hitem, který pražské společnosti zajistil tržby kolem 2,7 miliardy korun a přibližně miliardový čistý zisk. Výroční zpráva zároveň ukazuje typický model velkých herních projektů – několik let intenzivních investic do vývoje, jež firmu dostaly až do stamilionové ztráty, po nichž následoval jediný komerčně úspěšný titul, který Warhorse Studios vrátil zpět do zisku.
Podobně silná čísla za loňský rok hlásí také Bohemia Interactive, dlouhodobě největší české herní studio vůbec. Tato firma dosáhla v roce 2025 historicky nejvyšších tržeb a zisku, jelikož prodala více než pět milionů kopií svých her. Její portfolio stojí především na realistických vojenských simulátorech, jako je Arma 3, a survival titulu DayZ, přičemž oba tyto tituly generují příjmy i mnoho let po vydání díky různým rozšířením a také aktivní komunitě hráčů.
Stabilně dobré výsledky má rovněž společnost SCS Software, která se prosadila díky simulátorům kamionové dopravy. Hry jako Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator možná nepatří mezi nejznámější, ale každoročně generují zhruba miliardové tržby díky desítkám placených rozšíření. Podobně úspěšný je i tým Wube Software, jenž stojí za strategií Factorio. Ta se prodala v milionech kopií a díky nízkým nákladům na vývoj patří mezi nejziskovější české herní projekty v přepočtu na počet zaměstnanců.
Specifickou pozici pak na trhu zaujímají třeba studia Amanita Design nebo Beat Games. Zatímco první jmenované bodovalo u hráčů s vizuálně originální adventurou Machinarium, Beat Games zaznamenal obrovský úspěch ve virtuální realitě s titulem Beat Saber, který se stal globálním hitem a přispěl k jeho akvizici společností Meta. Přestože tato studia nedosahují tak vysokých tržeb jako největší hráči, ukazují, že český herní průmysl je mimořádně rozmanitý a nabízí širokou škálu titulů od velkých realistických projektů přes simulátory až po originální a nezávislé videohry.
V zahraničí se masivně propouští
Zatímco velká česká studia mají za sebou velmi úspěšné období, v případě menších tuzemských hráčů už situace růžově nevypadá. Podle Baráka za tím stojí především globální vývoj v herním odvětví, které během pandemie covidu rychle rostlo, masivně investovalo do nových projektů a nabíralo spoustu zaměstnanců. Následující léta ovšem ukázala, že tento růst byl neudržitelný, a tak přišly rozsáhlé škrty, které se týkaly téměř všech velkých studií, jako je třeba Electronic Arts, Ubisoft, Activision Blizzard nebo Epic Games.
Značný rozsah úsporných opatření popisuje třeba průzkum zpracovaný v rámci letošní americké konference vývojářů her (Game Developers Conference). Z jeho závěrů totiž vyplývá, že v posledních dvou letech byla ve Spojených státech propuštěna zhruba třetina respondentů z tohoto odvětví. V globálním srovnání bylo číslo o něco nižší – zastavilo se na 28 procentech. Že v jejich společnostech došlo k propouštění, podle zprávy potvrzují i zhruba dvě třetiny zaměstnanců velkých vývojářských studií.
Menší studia trápí pokles outsourcingu
Globální krize v herním průmyslu samozřejmě zasáhla i studia v Česku, jelikož mnohé z nich zajišťovaly pro zahraniční firmy outsourcing herního vývoje. Velcí vydavatelé ale v rámci škrtů omezují rovněž objem externě zadávané práce, což může pro některé české firmy představovat poměrně zásadní problém. Další komplikací je pak i rostoucí konkurence nových studií, které často zakládají propuštění vývojáři.
„Ačkoliv střední a menší studia v Česku zatím na rozdíl od zahraničí k žádnému většímu propuštění nepřistoupila, pro mnoho z nich je současná situace komplikovanější než dříve. Kromě firem zabývajících se outsourcingem se to týká i některých vývojářů nezávislých titulů,“ doplňuje pro naši redakci Barák.
Pro budoucnost herního průmyslu nejen v Česku je zásadní rovněž to, jaký vliv bude mít na celé odvětví umělá inteligence. Mnohé firmy totiž i přes rozsáhlé a plošné škrty navyšují investice do generativní AI, což má do budoucna snížit náklady, a to včetně výdajů na zaměstnance.
Navzdory posledním úspěchům některých českých herních studií se tedy zdá, že má celé odvětví před sebou poměrně komplikovanou budoucnost. Budoucnost, v níž se bude dařit opravdu jen těm nejlepším.