Těžké váhy míří do Pekingu. Trump bere s sebou za Si Ťin-pchingem Muska, Cooka i šéfa Boeingu, doufá v obří kontrakty

Zmíněné příměří bylo domluveno na loňském říjnovém setkání obou lídrů v Jižní Koreji. Spojené státy poté zmírnily tlak na další cla a Čína ustoupila od hrozeb omezení exportu vzácných zemin, které jsou klíčové pro polovodiče, baterie i obranný průmysl. Trump má dorazit do Pekingu ve středu 13. května, přičemž hlavní jednání se Si Ťin-pchingem jsou podle agentury Reuters naplánovaná na čtvrtek a pátek.
Součástí delegace bude také šestnáct šéfů velkých amerických společností, přičemž Bílý dům ji prezentuje jako snahu obnovit stabilnější obchodní vztahy mezi oběma největšími ekonomikami světa. Kromě již výše uvedených jmen se cesty zúčastní i další špičky zámořského byznysu, třeba zástupci firem jako Blackstone, Meta, Micron Technology, Mastercard, Qualcomm nebo Visa. Pozvánku dostal i šéf společnosti Cisco, který se ale zúčastnit nemůže.
Během setkání se očekává oznámení nových dohod o obchodu a investicích i řada konkrétních kontraktů v letectví, energetice a zemědělství. Na stole mají být též citlivá geopolitická témata, například napětí kolem Tchaj-wanu a Íránu nebo širší otázky související s jadernými zbraněmi.
Dojde na prolomení mnohaletého čekání?
Dle expertů by dlouho chystaná návštěva mohla potěšit zejména zástupce již zmíněného Boeingu, kteří podle zdrojů Reuters jednají s Pekingem o kontraktu zahrnujícím až 500 letadel 737 MAX a další širokotrupé stroje s motory GE Aerospace.
Pokud by byla dohoda potvrzena, šlo by o první velkou čínskou objednávku tradičního výrobce letecké techniky od roku 2017 a dost možná i o největší objednávku letadel v historii komerčního letectví. Ortberg už v dubnu řekl, že firma při odblokování obchodu spoléhá na pomoc Trumpovy administrativy.
Vedle obchodních kontraktů mají obě velmoci jednat o prodloužení současného příměří v obchodní válce, které umožňuje pokračování čínských dodávek vzácných zemin do USA. Zda bude dohoda prodloužena už během tohoto týdne, zatím ale jasné není.
Nvidia zůstává stranou
Pozornost vzbudila absence šéfa firmy Nvidia Jensena Huanga. Přestože si Trump s Huangem v posledních měsících vybudoval blízký vztah a administrativa povolila export AI čipů H200 do Číny, šéf Nvidie pozván nebyl. Podle Reuters se Bílý dům při současné návštěvě soustředí především na zmíněná průmyslová a obchodní témata, nikoli na polovodiče a umělou inteligenci.
Americký ministr obchodu Howard Lutnick se už dříve nechal slyšet, že export čipů H200 byl sice schválen, samotné prodeje ale zatím nezačaly, protože čínské společnosti mají problémy získat potřebná povolení od své vlády. Summit v Pekingu tak může ukázat, nakolik jsou obě mocnosti připravené posunout vztahy od vzájemných restrikcí zpět k pragmatickému obchodnímu partnerství.