Rostoucí inflace si žádá mimořádná opatření. V červnu 2022 nás čeká druhá valorizace důchodů

Co je valorizace důchodů?

Pod pojmem valorizace důchodů se rozumí změna (růst) výše důchodu. Díky valorizaci se všechny vyplácené důchody průběžně zvyšují. V České republice se valorizace důchodů řídí zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle tohoto zákona se penze zvyšují každoročně, vždy k 1. lednu. Zákon dále stanovuje minimum růstu (v %), které se vypočítává podle dvou faktorů:

inflace (výše růstu cen) + 1/2 růstu reálných mezd.

Každý důchod se skládá ze dvou složek:

základní výměra – pro všechny osoby pobírající důchod je stejná (aktuálně jde o 3900 Kč),

– pro všechny osoby pobírající důchod je stejná (aktuálně jde o 3900 Kč), zásluhová část (procentní výměra) – individuální částka, závisí na konkrétním průběhu pojištění u dané osoby (době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu).

Při řádné lednové valorizaci dochází k navýšení obou výměr. Pokud ale nastane situace, že součet meziměsíční inflace přesáhne 5 %, zákon počítá s mimořádnou valorizací mimo klasický lednový termín. A přesně to se stalo v lednu 2022. Při mimořádné valorizaci se ovšem navyšuje pouze procentuální výměra.

Valorizace důchodů 2022: kalkulačka

Pokud vás zajímá, jak proběhla valorizace důchodů od nového roku, pomůže vám naše důchodová kalkulačka valorizace důchodů.

Mimořádná valorizace důchodů: červen 2022

Pokud dojde k aktivaci mimořádné valorizace, zvyšuje se procentní výměra důchodů o tolik procent, kolik činil růst cen v měsíci, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro mimořádnou valorizaci. Rychlé navýšení cen od začátku roku 2022 způsobilo, že se od června 2022 zvyšuje procentní výměra důchodů o 8,2 %.

Je důležité si ale uvědomit, že se toto navýšení netýká základní výměry, která je pro všechny stejná, ale pouze zásluhové (procentní) části penze. Jde o významný rozdíl oproti klasické lednové valorizaci, která počítá s navýšením jak zásluhové, tak i základní výměry penze.

Přesná hodnota, o kterou se člověku důchod navýší, se odvíjí od aktuální částky, kterou pobírá. O valorizaci v mimořádném termínu pojednává zákon v § 67.

Koho se týká valorizace důchodů?

Osoby pobírající důchody nepochybně potěší, že se tato mimořádná valorizace bude týkat všech aktuálně vyplácených penzí a důchodů přiznaných až do konce roku 2022. To znamená, že na vyšší částky dosáhnou nejen osoby pobírající starobní důchod, ale i invalidní, sirotčí a vdovský (vdovecký) důchod.

K tomuto kroku se rozhodla česká vláda z toho důvodu, že příští lednová valorizace nebude vycházet z inflace za období od července 2021 do června 2022 (12 měsíců). Část bude totiž zahrnuta do mimořádné valorizace. K překročení pětiprocentní hranice došlo již v lednu 2022, proto bude další řádná valorizace vypočítávána z inflace mezi únorem 2022 a červnem 2022.

Podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bude toto navýšení důchodů trvalé. Navýšení všech důchodů probíhá automaticky, člověk tudíž nemusí o nic žádat. Částka je vždy vyplácena dopředně.

Cílem mimořádné valorizace je to, aby došlo k rychlejšímu navýšení důchodů a penzistům tak bylo umožněno udržení dobré životní úrovně i přes zdražující se potraviny a další potřeby. Penzisté tak nemusí čekat na další řádnou valorizaci, která nastane v lednu 2023.

Valorizace důchodů 2022: výpočet navýšení

Jak bylo již zmíněno, valorizace se počítá v %. Částka, o kterou se penze navýší, je tudíž pro každého individuální a vychází z původní hodnoty (přesněji řečeno z procentní výměry důchodu). Pro výpočet navýšení potřebujete znát základní výměru. Ta činí pro tento rok 3900 Kč. Pokud pobíráte důchod ve výši 14 000 Kč, výpočet bude vypadat takto:

14 000 – 3900 = 10 100 Kč (procentní výměra),

(10 100 × 0,082) = 828,20 Kč (navýšení),

14 000 + 828,20 = 14 828,20 Kč (výsledná částka po navýšení).

Po zaokrouhlení vám vyjde, že pokud jste doteď pobírali důchod ve výši 14 000 Kč, navýšená penze bude činit 14 829 Kč.

Důchod před navýšením Navýšení o 8,2 % Důchod po červnovém zvýšení 10 000 Kč 501 Kč 10 501 Kč 11 000 Kč 583 Kč 11 583 Kč 12 000 Kč 665 Kč 12 665 Kč 13 000 Kč 747 Kč 13 747 Kč 14 000 Kč 829 Kč 14 829 Kč 15 000 Kč 911 Kč 15 911 Kč

Podle informací MPSV důchody vzrostou v průměru o 1017 Kč.

Další mimořádná valorizace

Protože je pravděpodobné, že bude růst inflace pokračovat i nadále raketovým tempem, dá se předpokládat, že ani valorizacím nebude konec. Podle současných odhadů by mohla nastat další mimořádná valorizace důchodů (v roce 2022 již třetí) na podzim. Druhé mimořádné navýšení penzí by ale bylo o něco mírnější než červnové navýšení. I tak to přijde státní rozpočet na miliardy korun.

Valorizace důchodů 2023

A jak bude vypadat valorizace důchodů v lednu 2023? Poslanecká sněmovna schválila změnu, která by se týkala zvýšení starobních a předčasných starobních důchodů. Za každé vychované dítě by se měl důchod navýšit o 500 Kč. Zatím ale nedošlo k dokončení legislativního procesu, tudíž ještě může dojít k úpravám.

Co je valorizace důchodů?

Valorizace důchodů určuje změnu (růst) výše důchodu. Podléhá zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a provádí se každý rok v lednu. Někdy může ale proběhnout i mimo tradiční lednový termín, pokud dojde k extrémnímu růstu inflace. V takovém případě hovoříme o mimořádné valorizaci.

Kdo má nárok na valorizaci důchodu?

Valorizace důchodů se týká každého, kdo v České republice pobírá starobní, invalidní, vdovský (vdovecký) nebo sirotčí důchod. Výhodou je, že valorizace probíhá automaticky a není potřeba o navýšení důchodu nijak žádat.

Jak bude vypadat mimořádná valorizace 2022?

Podle zákona musí mimořádná valorizace proběhnout přesně pět měsíců od měsíce, kdy inflace překročila 5 %. K aktivaci mimořádné valorizace dojde tudíž v červnu. Nebude se zvyšovat základní výměra, ale pouze ta zásluhová (procentní). Navýšení bude činit 8,2 %.

Lze v roce 2022 očekávat další valorizaci?

Z důvodu bleskového růstu cen a nepříznivého vývoje ekonomiky lze očekávat, že vláda přistoupí ještě k jedné mimořádné valorizaci. Zatím není znám přesný termín ani výše valorizace. Pravděpodobně ale nastane na podzim.