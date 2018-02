Kam se schovat před zimou

Novinky hlásí hlavní město i Brno. Do moravské metropole se podívám až koncem měsíce, ty pražské už poctivě obcházím a mám z nich radost.

Tým La Verandy pod vedením Radka Davida otevřel v Londýnské ulici podnik s jednoduchým názvem The Bistro (Londýnská 315/71, Praha 2). Menu už tak jednoduché není. Zahrnuje malé předkrmy o velikosti pár soust, ideální ke skleničce vína, větší předkrmy standardní velikosti, jednu polévku a několik hlavních jídel. Měnit se má zhruba jednou za čtrnáct dní. Záhy po otevření byly tapas laděné do asijska, parádní byla kachní polévka s červeným kari a dobře připravené bylo i kachní prso s čočkou. Ceny jsou zatím velmi příjemné, takže radím vyrazit.

Nedaleko je i další nový podnik, který má zavedeného staršího sourozence. Šéfkuchař Matteo de Carli, který provozuje Casa De Carli na Starém Městě otevřel spolu s boloňským kolegou Danielem Govonim restauraci Maso je Maso (Belgická 26, Praha 2). Jde v ní překvapivě především o maso v podobě steaků a burgerů. Hlavní roli v přípravě hraje krásný zelený keramický gril. Pořádný steakhouse Praze zatím zatraceně chybí a s uzavřením Čestru jsem se stále úplně nevyrovnala, takže dejme Masu šanci.

Český kávový paradox. V Praze je snazší dát si výběrovku než v mnohých evropských metropolích

Z nějakého záhadného důvodu se lednové novinky zatím koncentrují na Praze 2. Tou další je dlouho očekávaný Martinez Bar (Budečská 19, Praha 2). Zatím jede v režimu „soft opening“. Pan Eduard (Ondráček), kterého mnozí znají z jeho Bonvivant’s CTC, servíruje za impozantním mramorovým barem skvělé drinky, ale dim sum knedlíčky, po kterých šílí celá Praha a ne všichni se cítí být saturováni těmi ze Sia Restaurantu, jsou dosud v nedohlednu. Respektive se podle aktuálních informací se budou dát „dohlédnout“ koncem února, ale kdo má to čekání vydržet? Pokud se nemůžete dočkat, jděte si prohlédnou alespoň zdařilý interiér a dejte si něco k pití pro zahřátí.

V moravské metropoli na vás už čekají s otevřenými dveřmi v prvním opravdovém ramen baru u nás – Shōyu (Veveří 457/10, Brno). Prý je to tak trochu punk. No, moc se tam těším. Nenechám si ujít ani Whiskey Bar, který neexistuje (Gorkého 98/58, Brno), mladšího bratra známého Baru, který neexistuje, Super Pandy a 4pokokojů. My máme Marpek (Jugoslávksých partyzánů 33, Praha 6), Brno má Whiskey Bar, který je víc fancy a taky tam mají tatarák. Ráda se nechám přesvědčit, že kvůli dobré whisk(e)y má smysl jet až do Brna.

