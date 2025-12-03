Retro kvíz: Poznáte historické spotřebiče z našich domácností?

Ať už jde o remosku, ruční šlehače a vysavače ETA, nebo o televizory Tesla, za každým z těchto přístrojů najdeme malý kus československé historie. Tyto výrobky totiž nebyly jen obyčejné spotřebiče, ale staly se symbolem své doby a určovaly vzhled mnoha domácností. Řada z nich tedy dodnes budí zaslouženou pozornost sběratelů i fanoušků staré techniky.
V následujícím kvízu jsme si pro vás připravili pestrou sadu otázek, v níž otestujeme, co všechno si o československých spotřebičích pamatujete. Bude nás například zajímat, v jakém desetiletí dané spotřebiče vznikaly, která firma za nimi stojí, potažmo čím byl daný výrobek výjimečný. Jste připraveni se s námi vydat na cestu do minulosti?
