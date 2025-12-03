Menu Zavřít

Retro kvíz: Poznáte historické spotřebiče z našich domácností?

Jan Boháč
Dnes
Ruční šlehač ETA
Autor: Liilia Moroz, CC0, via Wikimedia Commons

Elektrické spotřebiče jsou součástí českých domácností už více než sto let. Během této dlouhé doby se na trhu objevila řada přístrojů, které dnes bereme jako samozřejmost, přičemž mnohé z nich se navíc staly takřka legendami a díky tomu se vryly se do naší paměti. Pokud rádi vzpomínáte na věci dávno minulé, otestujte své znalosti v následujícím kvízu.

Ať už jde o remosku, ruční šlehače a vysavače ETA, nebo o televizory Tesla, za každým z těchto přístrojů najdeme malý kus československé historie. Tyto výrobky totiž nebyly jen obyčejné spotřebiče, ale staly se symbolem své doby a určovaly vzhled mnoha domácností. Řada z nich tedy dodnes budí zaslouženou pozornost sběratelů i fanoušků staré techniky.

V následujícím kvízu jsme si pro vás připravili pestrou sadu otázek, v níž otestujeme, co všechno si o československých spotřebičích pamatujete. Bude nás například zajímat, v jakém desetiletí dané spotřebiče vznikaly, která firma za nimi stojí, potažmo čím byl daný výrobek výjimečný. Jste připraveni se s námi vydat na cestu do minulosti?

Další kvízy, které jsme na Euro.cz dosud publikovali, si můžete vyzkoušet zde.

