Lesk a bída letiště

Asi vás nepřekvapí, že často někam létám za jídlem, dobrou kávou a ještě lepšími koktejly. Ruzyni se přitom nevyhnu a pokaždé předem filozofuju nad tím, jak vyřeším čekání, hlad a chuť na kávu. Přestože někde neustále čtu, jak se gastronomická situace na letišti zlepšuje, nikdo už tu nikoho neokrádá, obsluha je nejmilejší na světě a jídlo prostě božské, ničeho z toho jsem si nevšimla.

Pokud si chcete dát kávu, čeká vás Sofiina volbě v podobě Starbucksu a Costa Coffee. Máte to prašť jak uhoď. Opravdu nedokážu říct, který z řetězců mi konvenuje víc nebo přesněji vadí míň. Nakonec si vybírám vždycky podle toho, jestli si chci dát i jogurt nebo ne. Ten borůvkový v Costě je fajn. Ale proč mám za přepraženou kávu zaplatit ještě asi o 20 Kč víc než ve městě a za nejmenší vánoční speciál krásných 109 Kč, úplně nechápu. Sladký sirup ale přebije chuť kávy a šlehačka má taky něco do sebe, takže hádejte, na čem jsem si ve čtvrtek „pochutnala“.

Pokud jde o espresso, panuje na letišti zřejmě nepsaná kartelová dohoda mezi většinou prodejců. Jednotná cena je 59 Kč. Ačkoli v Pilsner Urquell Original Restaurantu, který je proslulý svou milou obsluhou (ano, myslím to ironicky), zaplatíte za espresso stejných 89 Kč, jako za velké pivo. Ostatně ani ta cena piva není čistě náhodná a opakuje se na více místech.

Vyhrává fastfood

S jídlem je rozhodování o mnoho těžší. Pokud odlétám s vidinou, že let nebude dlouhý a brzy se někde najím, spokojím se s čerstvou šťávou z UGO Freshbaru, jogurtem nebo salátem. Žádný zázrak, žádná láce, ale aspoň mám pocit, že je to zdravé. Jinak si můžu vybrat mezi lehce gumovou pizzou, grilovanou klobásou za 155 Kč nebo třeba pečenou vepřovou krkovicí s kostí na černém pivu a medu s rozpečeným chlebem za 235 Kč ve zmiňovaném plzeňské restauraci.

Nemá smysl hrát si na hrdiny, zvlášť, když odletová tabule hlásí pár hodin zpoždění. Jakkoli za normálních okolností fastfoodové řetězce nevyhledávám, na Ruzyni je považuju za nejlepší volbu. Ať už si skočíte na whopper do Burger Kingu nebo si necháte udělat bagetu v Subway, vždy budete vědět, co jíte a dostanete očekávatelnou kvalitu.

Opakovaně mě naopak zklamal Paul, popraskané čokoládové tartaletky s letištní přirážkou jsou fakt spíš pro ostudu než pro radost před odletem. Za fajn volbu, co do chuti, považuji mexický fastfood Rancheros, ačkoli ceny na letišti mají našponované na maximum. Ale co už, ono to v cizině levnější stejně nebude, akorát to bude o moc lepší.

