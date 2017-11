Vlastní talíř s sebou

Fanoušky vietnamské kuchyně potěšila začátkem října zpráva o tom, že populární bistro Pho Vietnam na náměstí Jiřího z Poděbrad po rekonstrukci znovu otevírá. Místo, které naučilo Čechy jíst pho a smažené i nesmažené závitky, si to už dávno zasloužilo.

Stěny jsou částečně obouchané na cihlu, jedna zůstala „přírodní“, druhá je natřená na bílo. Tu první zdobí neonový nápis „You‘re pho-king awesome“ a druhou tabule s krásnými fotkami nabízených jídel, jejich názvy a cenami. Popis jídel chybí, takže buď musíte být pravidelnými hosty, znalci vietnamské kuchyně nebo jasnovidci, abyste pak při objednávání nezdržovali otázkami, co že které jídlo obsahuje. A na zdržování tady tradičně není nikdo zvědavý. K lepšímu se změnil jen interiér, ne přístup personálu.

Při troše pozornosti si při čekání ve frontě všimnete i malé černé cedulky, na které je bílým písmem vyvedeno: „Ke každému zakoupenému jídlu účtujeme příplatek 10,- Kč za balné v podobě papírového EKO boxu.“ To jako vážně? Dovedete si představit situaci, že ceny uvedené v jídelním lístku v restauraci tak úplně neplatí, protože za to, že vám v kuchyni dají jídlo na talíř nebo polévku do misky, si musíte připlatit? A proč ke každému jídlu? Když si přinesu vlastní talíř, jídlonoš nebo misku, budu platit taky?

Otázek je mnoho, rozumné odpovědi žádné. Přiznávám, že tohle mi hlava nebere. Nejen, že se ceny zdejších stálic zvýšily zhruba o 30 procent, že tu prakticky od počátku jídlo konzumujete na stojáka namačkaní s dalšími strávníky, ale ještě si musíte připlatit za to, že máte vůbec z čeho jíst. A to pokaždé. Nikoho s vlastní nádobou či talířem jsem ve frontě neviděla a nápis jasně říká, že příplatek je ke každému zakoupenému jídlu. Nerozlišuje se ani, jestli jíte na místě nebo si jídlo odnášíte s sebou. Pak by mi přišlo fér, kdyby těch 10 korun bylo jednoduše zahrnuto v ceně. Ostatně jestli jím polévku za 129 nebo 139 korun, už je vlastně jedno. „Awesome“ si u toho rozhodně nepřipadám, ale když už jsem na Jiřáku…

Druhá věc by byla, kdyby byl příplatek opravdu motivací k tomu, aby si hosté nosili vlastní nádobí, protože „zero-waste“ je teď in a zmiňovaný EKO box je pořád jen další odpad, který po dojedení zbyde. Tak to ale není. Z mého pohledu je to jen způsob, jak jídlo konzumované na místě prodat o 10 korun dráž.

Možná vám budu v souvislosti s recenzí na nedaleký Cafefin, který patří stejné rodině, připadat jako hater vietnamské kuchyně a vysloužím si hněv celé vietnamské komunity u nás, ale opak je pravdou – někdy mám pocit, že v mých žilách nekoluje krev, ale pho. Jenže nejsme ve Vietnamu, kde jsou obdobné příplatky běžné. Cena je věcí nabídky a poptávky, tak nechť ji provozovatel zvýší o dalších 10 korun. U jídla s sebou, nemám s příplatkem za poskytnutý obal žádný problém.

