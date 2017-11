V radostném očekávání

Listopadové písně jsme letos slýchali už od brzkého jara. Na podzim bylo avizováno tolik otvíraček, že jsem měla pomalu strach, jak to všechno stihnu obejít. Ale ono to vždycky nejde tak úplně podle plánu, čas a provozovatelé byli milosrdní a hezky to rozložili až do konce roku. Zatímco do teď to byla až na pár čestných výjimek, jako Kantýna, nuda, podzimní sychravo i zimní lezavo snad strávíme v teple nově otevřených zajímavých podniků.

Už pár týdnů můžete vyzkoušet svěží asijskou kuchyni v QQ Asian Kitchen (Ladova 3, Praha 2), která není zcela nepodobná Sanshu. Kuchyni totiž velí Lee Chang, kterého jste mohli roky potkávat právě v kuchyni Sansha spolu s Nyomanem Purnatou, který měl pro změnu na povel kuchyni v Asian Temple. Popis jednou větou: neformální prostředí, uvolněná atmosféra, příjemná obsluha a asijská jídla, která mají šmrc a na nic si nehrají. K úrovni Sansha má „Kvékvéčko“ ještě daleko, ale stejně tak k jeho cenám. Za mě dobrý!

Od půlky listopadu všichni míří na Palmovku. Ano, je to s podivem, ale mají k tomu dobrý důvod. Novou pekárnu, kavárnu a pražírnu výběrové kávy Alf & Bet (Světova 454/2, Praha 8), za kterou stojí majitelé i tým Café Lounge a Emy, takže dobrá úroveň zaručena. Uvidíme, jak se bude podniku v takových končinách dařit.

Na ještě vzdálenějším místě otevřela minulý týden Paloma Průhonice (Květnové náměstí 53, Průhonice), sestra restaurace Paloma z francouzského Mougins oceněné dvěma michelinskými hvězdami. Prominentní majitel, který se právě pokouší sestavit vládu, byl při sestavování týmu restaurace mnohem úspěšnější. Tak dobře fungující obsluhu v prvním týdnu od otevření podniku, jsem ještě neviděla. Z Mougins se přestěhoval do Prahy i šéfkuchař Nicolas Decherchi a šéfcukrář Yohan Jara, takže si dovoluju prorokovat, že michelinští komisaři na sebe nenechají dlouho čekat.

Svůj nový must visit podnik má od tohoto týdne i Brno. První přivítal hosty Atelier Cocktail Bar a Bistro (Kobližná 2, Brno), který slibuje snoubení francouzsky laděných jídel se skvělými drinky. Majitele Milana Bukovského můžete znát z brněnského Runway baru, kde dokázal, že si s koktejly umí pořádně pohrát.

Ovšem ani Praha nepřijde s párovaním dobrého jídla a drinků zkrátka. Vinohradští vrabci si cvrlikají něco o netradičním spojení vymazlených koktejlů a knedlíčků dim sum, které zatím v hlavním městě zoufale chybí. Prý už brzy. Milovníky noblesy a bublinek potěší Dom Pérignon Cellar v hotelu Mandarin Oriental, který právě ladí menu párované s Chamapagne Dom Pérignon Vintage 2009, P2 Vintage 2000 a Rosé Vintage 2005. V krásném prostředí vinného sklepa zahaleného v temných barvách, které jsou symbolem značky se budou od ledna podávat večeře určené pro menší skupiny, párované s víny, které Dom Pérignon právě uvedl na trh.

Už už ale také pomalu otevírá dlouho slibovaný Sia Restaurant (V Celnici 1034/6, Praha 1) pod vedením Jiřího Štifta, který byl dříve šéfkuchařem restaurace Spices právě v hotelu Mandarin Oriental. Oficiální datum otevření je 15. prosince a restaurace slibuju pekingskou kachnu i zmiňované dim sum knedlíčky. Vím přesně, kde mě najdete těsně před vánoci.

Do konce roku se také očekává otevření dalšího podniku patřícího pod Ambiente. Rotisserii Grils (U Nádražní lávky 81/2, Praha 8) zaměřenou především na kuřata připravovaná na otevřeném ohni povede Markéta Libánská, známá jako krásná blondýna za Našeho Masa. Nemůžu se dočkat!

Takže hlavu vzhůru a podzimní deprese stranou. Jděte se raději najíst a napít do některého z nově otevřených podniků.

