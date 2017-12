Dárky na poslední chvíli

Těsně před svátky otevřely tři podniky, na které jsme se těšili opravdu dlouho. V karlínském Grils (U Nádražní lávky 81/2, Praha 8) začala vonět kuřata připravovaná na otevřeném ohni, spolu s přílohami, které nesou stopy kouře i popela. V ulici V Celnici to zas hýří barvami a chutěmi asijské kuchyně a zároveň i francouzské a české cukrařiny. Minulý pátek první hosty přivítal Sia Restaurant (V Celnici 1034/6, Praha 1) pod vedením Jiřího Štifta a na stejné adrese, se vchodem hned za rohem, i Cukrář Skála Lukáše Skály. Těsná blízkost není čistě náhodná, pojí je příslušnost do stejné vlastnické skupiny.

Nedočkavci, včetně mě, vzali všechny zmíněné podniky útokem. Zatímco Sia nabízí více než dvě stě míst a nápor hostů ustála, v cukrárně se mlsalo i mimo místa k tomu určená a v Karlíně sem tam došla kuřata. Skvělé zprávy, ne? Přijde mi fascinující, že se najde tolik lidí, kteří místo honby za vánočními dárky, chtějí vyzkoušet poslední restaurační novinky. Není to skvělé jen pro jejich majitele, ale i pro nás hosty, protože to dává gastronomii naději. Naději, že když někdo přijde s něčím novým a zajímavým, bude mít dostatek hostů, ať už otevře kdykoli.

Své první dojmy shrnu popořadě tak, jak jsem podniky navštívila. V Grils bylo i ve dvě hodiny úplně plno. Karlín prostě není pro nikoho dost daleko. Bistro je samoobslužné, takže hned za vchodem vpravo se musíte postavit do fronty, na černé tabuli si přečíst nabídku a u pultu jen vyjádřit přání, jestli si dáte čtvrtku, půlku nebo celé kuře, případně kuře trhané. K němu si můžete dát kapustičky s lískovými oříšky, pečené brambory, salát se zrním a dýní nebo chléb z Esky. Jako dezert se podává jablko pečené na ohni.

Londýn pro pokročilé: kde se v hlavním městě Británie dobře najíst a napít

Zaplatíte (zatím jen padesát procent běžné ceny), dostanete účet s číslem a čekáte až bude vaše jídlo připravené. Při plné obsazenosti je čekání v řádu deseti až patnácti minut. Jídlo je promyšlené, ale přes stručnost nabídky zatím ne zcela dotažené. Kuřeti chyběla křupavá kůrčička, bramborám správná textura i chuť a kapustičkám zas přebývala sůl. Ale byl to první den ostrého provozu, který neznamená nic než stres pro personál a vysoká očekávání hostů. Dávám Grils čas a věřím, že se dočkám skvělého kuřete s přílohami, jaké nedostanu nikde jinde.

Sia při první návštěvě úplně nezabodovala, a to především díky personálu. Druhou šanci jsem jí dala hned následující den a vše bylo o mnoho lepší. Dokonalý pozorný číšník a dobře ochucená jídla, která si ráda brzy zopakuji. Pokud se bude zlepšovat takovým tempem, nevím, kde to skončí. Průřez asijskou kuchyní staví na pekingské kachně a jídlech z ní připravených, nechybí dim sum, ramen, skvělé saláty, kraby, ústřice i maso. K tomu fajn polední menu. To vše na třech patrech v moderním interiéru. Když se bude dařit, bude mít SaSaZu konečně konkurenci. Zatím doporučuji především jídla s kachnou.

Cukrář Skála má krásný interiér s prosklenou výrobou, takže se můžete koukat cukrářům pod ruce. Navíc tu kombinují francouzskou cukrařinu s českou klasikou v moderním provedení. Koňaková špička tak má nezvyklý tvar a nahoře čepici z krému z bílé čokolády, který je tam podle mě navíc, ale uvnitř má božský krém i pěkně tekutý vaječný koňak. Nadchnul mě i dokonale nasáklý punčový řez s chutí mandarinky, stejně jako žloutkový řez s výborným krémem. Ceny jsou zatím zaváděcí, a tak mi něco říká, že o letošních svátcích se cukrovím cpát nebudu.

Nejlepší novinku si ale schovávám nakonec. Pokud jste dočetli až sem, berte ji jako vánoční dárek za vaši přízeň. Jestli se vám stejně jako mně stýská po restauraci Story, kterou se manželé Černí rozhodli zavřít proto, aby se Zuzana mohla věnovat mateřským radostem i povinnostem, osušte oči a odhoďte kapesníky. Michal Černý je od prosince v Café Lounge (Plaská 8, Praha 5) a od ledna bude mít kuchyni plně pod kontrolou. Už teď si ale můžete dát některá jeho jídla a kachna, která je zrovna na menu, je dost možná nejlepším jídlem, které jsem v prosinci jedla.

Veselé vánoce a spoustu dobrého jídla vám všem!

Z food blogu Kláry Donathové dále čtěte: