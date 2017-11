Vyhipstřená kávička

K tomuhle rádoby filosofickému zamyšlení s kontroverzním titulkem mě přivedla Sofee. Sofistikovaná káva, jak říkají její tvůrci. Výběrový instant, řekla bych já. K její přípravě nepotřebujete mlýnek, čerstvě praženou kávu, žádné udělátko typu Kalita nebo clever dripper ani filtry. Stačí vám lahvička s kávovým extraktem, šálek nebo koneckonců i zavařovačka a horká voda. Vlastně i studená. V letáku, který byl k Sofee k dispozici na Prague Bar Show, kde jsem měla příležitost ji podrobně prozkoumat, se nebrání ani jejímu míchání s pivem, kolou nebo džusem. Takže si v klidu oslaďte svůj šálek Keni z jakékoli pražírny výběrové kávy, jehož přípravě jste věnovali celých pět minut, a nalijte si do něj třeba deci mléka. Na respekt k zrnu se totiž dneska už tolik nehraje.

Rozumějte mi správně, tohle nemá být žádný hejt. Jen si říkám, kam jsme pokročili od chvíle, kdy se u nás cca před sedmi lety začalo mluvit o výběrové kávě, kdy se baristé stali těmi, kdo udávají trendy nejen v kávě, ale i v módě a tetování, kdy nejlepším dárkem pod stromeček bylo kávové předplatné a mlýnek k němu.

Pojďme se Sofee podívat pěkně pod sukni a říct si, jestli má smysl do ní investovat. V lahvičce se skrývá výběrová káva v podobě extraktu, který se připravuje macerací a několikanásobnou filtrací. V posledních pár týdnech jsem důkladně ochutnávala obě aktuální varianty, tedy Brazílii a Etiopii. Celkem nepřekvapivě musím konstatovat, že naturální Brazílie odrůdy Red Catuai od Familia Miaki mi opravdu nechutná a těžko bude hledat své příznivce mezi těmi, kterým na kávě záleží a dávají přednost výběrovce s výraznější aciditou. Má zvláštní nepříjemnou dochuť, která je často cítit v cold brew a není to nic, co bych si dobrovolně připravovala. Osvědčila se mi ale jako základ na irskou kávu, stejně tak jako v míchaných nápojích, kde vynikne víc než jemnější Etiopie.

Naturální etiopskou Sofee (variety heirloom, Idido cooperative), připravenou přímo těmi, kdo ji „vymysleli“, jsem poprvé ochutnala až na zmiňované Prague Bar Show. To byla jiná káva. Žádná rušivá dochuť, výrazná ovocitost, čajová lehkost, která mi na výběrové filtrované kávě chutná. Obě verze se prodávají v pěkné lahvičce s etiketou od Studia Najbrt a Ambiente, které za Sofee stojí, jí dělá pěkné promo. Má ale vůbec smysl?

V prodeji jsou lahvičky po 50 ml, 250 ml a 500 ml v ceně od 58 do 388 Kč. 1 porce se rovná 1 kávový shot, tedy 25 ml. Doporučené ředění je 1:3 s vodou. Jinými slovy, na jeden šálek jakoby filtrované kávy budete potřebovat 2 porce Sofee, a šálek vás tak bude stát zaokrouhleně 45 Kč. Pokud budeme vycházet ze zjednodušeného pravidla, že gram zrn výběrovky vychází na 1-1,20 Kč a na šálek filtru použijeme 15-17 g, dostaneme se s cenou na méně než polovinu toho, co stojí šálek Sofee. V rámci férového výpočtu bych měla započítat i cenu papírového filtru, ale pořád jsem na ceně o polovinu nižší.

Výrobce říká, že Sofee je jedinečná svou jednoduchostí a že si ji snadno vezmete třeba na výlet. To jo, pokud na tom výletě netrávíte více než jeden den. Musí se totiž uchovávat v lednici a spotřebovat do 10 dnů. Takže na vodu ani na pouť do Santiaga si ji nevezmete. Do práce je to trochu drahý špás, protože za podobné peníze koupíte kávu v kavárně.

I když teď trávím čas doma s nechodící sádrou, kávu si udělat zvládnu, včetně mletí. Jediné rozumné využití, které jsem tak pro Sofee našla, je mixologie a v tomhle směru mi přijde docela jako zázrak. Kolik skvělých drinků už zkazila hnusná káva? To v tomhle případě nehrozí. Dobře si ji dovedu představit i na letní studené drinky. S tonikem nebo jako ledový „filtr“. Bude fungovat i pro ty, kteří nemají ani minutu nazmar a jinak by museli volit instant. Jinak je to ale v mých očích jen káva pro ty, kteří jsou líní si kávu připravit a zároveň jsou líní i na to, si zajít do kavárny. A ty bych poslala spíš na kávové plantáže, aby věděli, kolik je s kávou dřiny.

Čtěte další komentář autorky