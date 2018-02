Fenomén Milady Horákové

Kdyby se pořádala soutěž o to, ve které ulici je nejvíce podniků moderního minimalistického vzhledu, ve kterých se bez plnovousu, tetování, tenisek a úzkých kalhot budete cítit maličko nesví, bezpochyby by vyhrála ulice Milady Horákové na pražské Letné. Za poslední rok na ní přibylo tolik nových kaváren, bister i barů, že je až šokující, že se tam všechny vejdou, uživí se, a ještě jsou až na výjimky plné.

Když půjdete z Letenského náměstí dolů a zastavíte se v každém z takových podniků, zabere vám to celý den a na metro na Vltavskou se už jen skutálíte. Začít můžete kávou v malém espresso baru yes cafe / studio (Letenské náměstí 749/5, Praha 7), který byl první vlaštovkou dobré kávy na Letné. Pak se můžete posilnit kremrolí nebo laskonkou v Erhartově cukrárně (Milady Horákové 56, Praha 7) nebo popojít pro něco většího a modernějšího do Waf-Waf (Milady Horákové 52, Praha 7). Vafle, palačinky a monstrózní milk shaky lákají hlavně náctileté, kteří mají dostatečně vysoké kapesné, takže já radím zůstat u kremrole. Po sladkém už je pomalu čas na další kávu, a tak na vás v čísle 48 čeká zřejmě nejpopulárnější letenský espresso bar Sólista (Milady Horákové 48, Praha 7), kde je vždy k mání dobrá káva i úsměv.

Kdybyste byste měli chuť si u kávy posedět nebo se dokonce zhoupnout na houpačce, čeká vás o pár vchodů dál kavárna připravující kávu z vlastní pražírny Dos Mundos (Milady Horákové 38, Praha 7). Tady už nastává čas na něco většího a jestli jste ochotní ukročit z ulice Milady Horákové o deset kroků vedle, dostanete se do ráje hranolek, sliderů a hot dogů Mr. Hot Dog (Kamenická 24, Praha 7). Pokud si hlídáte štíhlou linii a dbáte na zdravou stravu, rozhodně tam nechoďte. Pokud ale chcete ochutnat nejlepší fast food v Praze, převrhněte stůl, opusťte dům, neříkejte vůbec nic sousedům a běžte, než vám někdo jiný zabere stůl a vyjí slidery. Pozor, na zdejším jídle vám hrozí silná závislost. Nestěžujte si, že jsem vás předem nevarovala.

Nově si můžete dát i grilované kuře v podniku s názvem Pipca (Milady Horákové 28, Praha 7). Já to čtu s „č“, ale mám podezření, že správná výslovnost je s „k“. Bistro koncepčně ne nepodobné karlínskému Grils stojí na kuřatech, ale vyzkoušet můžete i porchettu, která se připravuje v rotisserii spolu s kuřaty nebo trhané vepřové. Před hladem už roky zachraňuje letenské hipstery také Bistro 8 (Veverkova 8, Praha 7), stojící rovněž nepatrný kousek stranou. Tam vás čeká krásné prostředí a vizuálně vymazlené jídlo, jehož kouzlo mně osobně uniká, ale vzhledem ke stálé obsazenosti podniku na něm něco být musí.

To „nejlepší“ nakonec ulice. Ať už se ocitnete na Letné kdykoli, s hladem, žízní, potřebou kávy nebo alkoholu vám spolehlivě pomůže Cobra (Milady Horákové 8, Praha 7). Pokud si tedy budete mít kam sednout. Snídaně, obědy, večeře, pivo a drinky (na ty dospělácké jděte raději do nějakého opravdového baru, ale „rumkolka“ s přáteli je někdy taky třeba), to vše si tu můžete dát spolu s dalšími, kteří podlehli šarmu bývalé herny.

Nejen, že jsem nevyjmenovala všechny místní lokály, ale vsadím se, že do měsíce přibude nějaký další. Když jsem seděla v Pipce, dva mladí muži, kteří jakoby z letenského balkónu vypadli, tam chystali menu nové restaurace. Kdyby tak Milada Horáková bývala tušila, že její jméno budou znát i ti, kteří o jejím životě a hrdinské smrti neví vůbec nic.

