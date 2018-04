Zachránce komunistů

Komunisté se začnou poprvé od pádu svého režimu podílet na podobě české vlády. Tahle nemilá zpráva se rodí přesně ve chvíli, kdy za jejich smutnou kapitolou mohla historie pomalu začít psát tečku. KSČM má za sebou nejhorší volební výsledek od svobodných voleb v roce 1990. Ztratila voliče. Spolu s ústupem z politiky přichází o státní příspěvek, a že by ji nad vodou podrželi sponzoři, také nejde říct. Strana má teď před sjezdem, a když se podíváme na její kádry a budeme uvažovat o změně, tak nemá z čeho vybírat.

Pokud to tedy pojmenujeme pregnantně: KSČM se personálně i finančně hroutí. Co se mělo stát přirozeně hned v roce 1990, se stává sice až nyní, ale všichni, kdo kvůli těmto lidem přišli o majetek, zdraví nebo příbuzné a známé, si určitě řeknou: No konečně. Jen hrstka masochistů by pak sledovala zprávy z jejich sobotního sjezdu v Nymburce a pobavila se nad tím, jak se mezi sebou zbytky frakcí pohádaly.

Jenže přesně v téhle chvíli se děje něco, čemu komunisté ze své podstaty nemohou věřit. Je to zázrak. Stranu, která je na odchodu z českých dějin, z čiré lásky použije, povýší a dost možná resuscituje její pohrobek Babiš. Ne, že by neměl na výběr z jiných partají. Ale chce být za každou cenu premiér a trestní stíhání, případně soudní rozhodnutí potvrzující jeho příslušnost k StB, je pro většinu normálních stran překážkou.

Z komunistů jsou rázem horliví vyjednavači:

Jak asi musí být Babišovi předseda KSČM Vojtěch Filip vděčný. Doslova mu zachránil židli pod zadkem, protože žádné politické vedení by nemohlo přežít takový volební výprask, jako dostali komunisté. To, že budou mít vliv na vládní program a obsazení ministerstev, že se pro ně otevřou místa ve státních firmách, dělá rázem z neúspěchu výhru.

Vlastně to zní jako dost bizarní příběh. Velkokapitalista Andrej Babiš v přímém přenosu zachraňuje v Česku komunistickou stranu. A co je ještě divnější, dohromady nikomu to nevadí. Tahanice o to, na kolika ministerstvech se Babiš dohodne s ČSSD, je vzhledem k tomu velmi podružná. Na tenhle příběh možná není upřená pozornost jen proto, že jde mimo oficiální marketingovou strategii ANO. Ale to ještě neznamená, že se neděje.

