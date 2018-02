Proč je Okamura hrozbou pro Babiše

Je to tak trochu jako před svatbou. Když všichni na tom druhém vidí, že je to nebezpečný blázen a vy si pořád trváte na svém, tak vám prostě není pomoci. Podobný alarm teď musí svítit před očima každému poslanci hnutí ANO. Pokud by měl dovednost samostatného rozhodování, musel by s kolegy z SPD vyběhnout rychlým krokem.

Varování první: Tomio Okamura prohlásil, že koncentrační tábor pro Romy v Letech u Písku většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Jeho spolustraník a expert na kulturu Miloslav Rozner pak Lety rovnou označil za neexistující pseudokoncentrák. Je to dost šílené, když si člověk přečte fakta a dozví se o počtu mrtvých včetně 241 dětí. Opravdu chce Andrej Babiš jezdit do Bruselu a vysvětlovat, proč se nechá od takových lidí držet u vlády?

Lidovci už sbírají podpisy, aby Okamuru kvůli jeho výrokům odvolali z čela Sněmovny. ČSSD doporučí podle Milana Chovance svým poslancům se k odvolání připojit, počítat se dá i s hlasy ODS, Pirátů a dalších stran. ANO bude muset Okamuru veřejně podržet a to jistě nebude příjemné. Andrej Babiš už ale řekl, že pozdější Okamurovo vyjádření k téže věci (měl jsem horečku, byl jsem pod prášky) bere jako dostatečnou omluvu, takže prý pohoda.

Romové žalují Okamuru a Roznera. Požadují odškodnění za morální újmu

Dobře, tak pokud to tedy nestačí, je tu ještě jedno varování. V hnutí SPD existuje velká chuť řídit v příští vládě ministerstvo dopravy. Ano, politici říkají, že o tomhle ještě zdaleka nejednají, ale nevěřte jim. Tahle motivace SPD má jedno dobré vysvětlení. Kdo vede dopravu, má vliv na rozdělování velkých peněz - třeba letos je to pěkných 72 miliard korun. Koho by to nezajímalo, navíc když oplýváte finančním talentem, který vám zchudlí kolegové z vaší bývalé strany mohou jen závidět.

Ale je to ještě o něco složitější. Z SPD vede linka na Hrad. Je zřejmá a Okamura je pyšný na to, že se mohl po zvolení ukázat vedle prezidenta Zemana. Ta pojítka mezi Hradem a SPD jsou byznysová. Dá se potom věřit, že ministerstvo dopravy bude ovládat jen SPD? Už to v ANO spíná?

Pro hnutí Andreje Babiše je zkrátka jakýkoliv typ spolupráce s SPD nebezpečný a mohl by se v budoucnu obrátit proti němu samotnému. Jestli ani tahle varování AB neslyší, měl by si z uší vyndat ego. Ostuda v Evropě a provize v dopravě volají.

