Prezidentská cesta do USA, díl 2369

Do USA poslal před rokem Miloš Zeman diplomata Hynka Kmoníčka s jasným cílem, aby do Česka nasměroval Donalda Trumpa. Jednotlivé díly seriálu měly témata o telefonátu a zvacím dopise do Washingtonu, který ale neplatil nebo nebyl zvací. Další z dílů vyprávěl o americké omluvě a pouhém posunutí návštěvy. Jenže se zase ukázalo, že to celé bylo trochu jinak.

Zajímavé je, že o „upečené“ návštěvě Donalda Trumpa vždy mluvil buď prezident sám, nebo to udělal někdo z jeho okolí. USA k tomu oficiálně neřekly nic konkrétního. Z české strany tak šlo vždy jen o nahlas vyřčená přání, která po pozdějším neúspěchu vypadala dost komicky. Jako že si jejich autoři snažili dodat vlastní důležitosti.

Zeman po opakovaných neúspěších zahořkl (tedy posunul hranici své hořkosti na jedovatou úroveň) a místo Trumpa se dostala do hledáčku jistota jménem Vladimír Putin. Hezké. Jenže když vám premiér vyhostí tři ruské diplomaty a ministr spravedlnosti pošle Ruskem žádaného hackera Nikulina k soudu do USA, nedá se čekat, že Vladimír Vladimirovič skočí do prvního volného letadla a přetáhne si ústa tyčinkou na rty, aby byl následný polibek s MZ co nejsladší.

Kmoníček loni vyjádřil hrdost, že se „jako první Čech“ setkal s prezidentem Trumpem…

Jak z toho ven? Kmoníčka napadlo oživit pozapomenutou sérii s Trumpem a jde na to opravdu chytře. Pomalu upadajíc do nemilosti Miloše Zemana prohlásil, že jeho pozvání do Bílého domu přeci jen platí a že se jen čeká na vhodná témata.

Ne, že bychom něco podobného od pana velvyslance nikdy neslyšeli, ale teď je situace jiná. To, co Hrad původně pobouřilo, se stává výhodou. Česko udělalo dva vstřícné kroky směrem k USA, tedy vyhostilo ruské diplomaty a opačným směrem poslalo Nikulina. Právě tohle má pomoci oprášit údajnou pozvánku do Bílého domu. A také ukázat, jak o nás Rusko stojí a že jeho apetitu nemůžeme čelit sami bez zjevné podpory Spojených států.

Ano, byla by to velká otočka, ale mohla by smazat všechna negativa, která mezi sebou Hrad a diplomacie USA mají. A že jich je. Třetí muž USA Paul Ryan se při nedávné návštěvě nesetkal s prezidentem a hlasitě varoval před vlivem Ruska. Zeman říká, že o setkání s ním Ryan nestál. Druhá verze je ta, že ho český prezident odmítl. Prý je rozhořčený, protože dosud marně hledá ve schránce americkou gratulaci ke svému znovuzvolení. A jemu zase diplomaté USA vyčítají inaugurační projev plus hromadu dalších věcí ohledně Ruska nebo to, že otevřel dveře českým zbrojařům, jejichž zbraně mohou cestou přes Ázerbájdžán skončit v rukou bojovníků Islámského státu.

I přes nové sliby vypravěče Kmoníčka by český prezident ještě neměl balit kufry. Nynější díl ságy o oficiální návštěvě Bílého domu podle všeho nebude poslední a ještě s tím bude spousta řachandy. Takže neodcházejte od obrazovek.

Přečtěte si další komentáře Petra Weikerta: