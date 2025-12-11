Pražská prodejna Zlaťáky.cz hostí výstavu mince „Pyramidy v Gíze“, která se pro mimořádný zájem prodlužuje až do konce roku

Výstava přichází symbolicky v době, kdy cena zlata pokračuje v růstu a aktuálně činí přibližně 87 400 Kč za trojskou unci. Zlatá mince o váze 100 g a ryzosti 999,9/1000 vzdává hold nejstaršímu a dodnes jedinému dochovanému divu starověkého světa. Vydaná byla státem Šalamounovy ostrovy pro rok 2026 a celosvětová limitace činí pouhých 47 kusů.
„Pyramidy v Gíze jsou dalším mistrovským dílem, které spojuje vysoký reliéf, precizní řemeslo a historickou autenticitu. Jsme rádi, že tuto výjimečnou emisi můžeme představit právě v Praze, a enormní zájem návštěvníků nás velmi těší. Díky tomu výstavu prodlužujeme až do konce roku,“ uvedl Martin Štich, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.
Umění v ryzím zlatě
Na rubu mince je vyobrazen monumentální pohled na Velkou pyramidu vystupující ze středu celé kompozice, zalitou paprsky egyptského slunce. V popředí se nachází vstupní chrám lemovaný sochami strážců v tradičních oděvech. Díky ražbě ve čtyřech vrstvách vzniká výrazná prostorová iluze, která podtrhuje realističnost motivu.
Výstava probíhá ve chvíli, kdy investoři po celém světě sledují dynamický růst ceny zlata. Kov v posledních dnech překročil hranici 4 200 USD za unci, k čemu přispěly slabé výsledky z amerického trhu práce a pokles výnosů desetiletých státních dluhopisů. Tyto faktory zvýšily poptávku po zlatu jako po bezpečném a neúročeném aktivu.
„Zlato zůstává stabilním uchovatelem hodnoty, ať už ho investoři vnímají jako pojistku proti inflaci, nebo jako estetický předmět s historickým příběhem. Série Sedm divů světa spojuje oba tyto světy – investici i umění,“ doplňuje Martin Štich.
Výstava pokračuje až do konce roku
Výstava je k vidění v pražské pobočce Zlaťáky.cz během běžné otevírací doby. Návštěvníci se mohou seznámit s celou sérií Sedm divů světa i s technologiemi ražby, které stojí za vznikem těchto mincovních unikátů. K dispozici jsou také investiční poradci, kteří poskytnou informace o trhu s drahými kovy a aktuálních trendech.
Každá mince z kolekce připomíná jeden z nejznámějších architektonických skvostů starověku. Po Zahradách Semiramidiných a Soše Dia v Olympii přichází třetí emise – Pyramidy v Gíze, symbol trvalé síly, přesnosti a lidské tvořivosti.
Vánoční dárky, které neztrácejí na hodnotě
Na pražské prodejně a na webových stránkách Zlaťáky.cz je aktuálně k dispozici také široká nabídka sběratelských a investičních produktů, které lze pořídit jako hodnotné vánoční dárky s potenciálem budoucího zhodnocení. Mezi letošní novinky a doporučené tipy patří:
- The Royal Mint Christmas Tree – 5g Elegantní miniaturní slitek ve tvaru vánočního stromečku, ideální jako dárek nebo první investice do zlata.
- Zlatý slitek „Hvězda“ – 5×1g Combi Bar Designové vánoční provedení švýcarského slitku, který lze rozdělit na jednotlivé gramové segmenty.
- Stříbrná pozlacená mince Sváteční dárky – 5 oz Není letošní novinkou, ale patří k oblíbeným vánočním emisím díky velikosti, detailům a designové prezentaci.
Tyto mince a slitky doplňují nabídku dalších investičních kovů dostupných přímo na prodejně – od tradičních slitků až po limitované sběratelské emise, které často nebývají dlouho skladem.