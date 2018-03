Když se v ANO mlčí

Pokud by Andrej Babiš netrval na svém postu, už tak svou vyděračskou taktikou dosáhl úctyhodného výsledku. Hnutí ANO, jindy nenáviděné, má totiž na výběr a do náruče komunistů jej nic nežene. Na koalici s ním se vedle ČSSD chtějí podílet jak lidovci, tak STAN, takže by dali dohromady 109 hlasů. Jenže STAN i lidovci mají celkem logickou podmínku, že premiérem nemůže být stíhaná osoba.

Tady se dostáváme k tomu, že hnutí ANO není demokraticky fungující entitou, ale jen nástrojem k ukojení touhy Andreje Babiše. Nechme stranou, že hnutí ohánějící se protikorupční rétorikou si nechává v čele trestně stíhaného předsedu. Ale ani teď proti otevírání dveří komunistům nikdo hlasitě neprotestuje. Nikdo nevyzývá AB k ústupu ze svých požadavků, nikdo nenabízí alternativní varianty. Všichni pouze čekají, s čím Pan Velký přijde. A to včetně Martina Stropnického, někdejšího signatáře protikomunistické výzvy z jara 1989 Několik vět. Pokud o nějaké kritice víme, je to jen zprostředkovaně z úst Andreje Babiše, který neadresně mluvil o třech rozladěných poslancích, ale dokážou se prý „kousnout“, takže pohoda, ahoj lidi.

Díky komunistům se Babišovo hnutí ukázalo v nejjasnějším světle. Tady nejde o prosazení programu, protože to by šlo i bez AB ve Strakově akademii, tady jde o to, aby on byl premiérem. A že mu to komunisté nedovolí zadarmo, je jasné a pro Česko tragické.

Babiš by se rád zbavil šéfa GIBS:

U ČSSD nejsou hrátky s komunisty ničím překvapujícím poté, co odešel Bohuslav Sobotka. Už v roce 2006 sestavoval šéf ČSSD Jiří Paroubek vládu, kterou měla KSČM tolerovat. Partnera sociálním demokratům měla dělat KDU-ČSL, jejíž předsednictvo i šéf Miroslav Kalousek s tím tehdy souhlasili. Jak to dopadlo, všichni vědí. O tři roky později Paroubek nabízel komunistům, aby nominovali své odborníky do úřednické vlády Jan Fischera. Ti to ale odmítli. Když bylo před řádnými volbami v roce 2010, uvažoval tehdejší šéf ČSSD o své jednobarevné vládě s jejich podporou. Plán ale s ohledem na výsledky nevyšel.

Nyní sociální demokraté vstupují do doby temna, která stranu z dlouhodobého hlediska odsuzuje ke stárnutí a vymírání spolu s jejími voliči. Ale nemusí to být nutně špatné znamení. Pokud setrvá na ziscích kolem 7,7 procenta, třeba se o ni opře nějaká další bizarní vláda.

