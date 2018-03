Držíme kabinu

Ukažme si na začátku pár čísel. Rusko má na ambasádě 120-140 lidí, což je tolik, kolik žádná jiná ambasáda nemá. Bylo by asi naivní věřit, že všichni pracují ve prospěch dobrých vztahů obou zemí. Výroční zpráva BIS každoročně opakuje, že počet ruských zpravodajských důstojníků pod diplomatickým krytím je extrémně vysoký. Pro srovnání jen uveďme, že USA mají v Praze 70 lidí. Z toho vyplývá, že trojice vyhoštěných Rusů není nijak významné číslo, navíc v diplomacii nerozhoduje ani tak počet jako postavení.

Pokud by vláda byla co k čemu, opakujícími se varování BIS by se zabývala. Ale v praxi se počet ruských „diplomatů“ dramaticky nesnižuje. Nyní Česko dostalo jedinečnou příležitost tohle mezinárodní citlivé téma otevřít, a pokud máme věřit zprávám BIS, také se tím starat o svou vnitřní bezpečnost. Jenže selhalo.

Ještě jedno srovnání. Ukrajina příležitost využila a vyhostila 13 diplomatů. Z Británie jich muselo odejít 23, z USA zhruba šedesát, Německo, Polsko a Francii opustí čtyři diplomaté, jenže tam nemají takový ráj jako zde.

Šlo o velkou výzvu, ale jakoby české diplomacii někdo nasypal do kabátu blechy. Tolik ošívání už dlouho nepředvedla. Díky kauze hackera Nikulina víme, že Hrad se v ruských otázkách rád angažuje a není důvod si myslet, že se mrak s bedlivým okem nad Černínským palácem teď nevznáší, ať je tato představa reálná nebo se odehrává jen v myslích ministra a jeho lidí.

Výsledek tomu každopádně odpovídá. Hnutí současného premiéra a muže, který bude pod prezidentovou kuratelou sestavovat i další vládu, se rozhodlo ruskou stranu moc nenaštvat. Pochopitelně. Česká diplomacie se k většině Evropy přidala nerada a vlastně z povinnosti. Jako puberťák, co musí jet s rodiči na nedělní výlet.

Premiér Andrej Babiš to docela hezky označil hokejovým termínem, který pochytil od brankáře Milana Hniličky, toho času poslance ANO. Je prý potřeba “držet kabinu.” Teď prosím o dva nádechy. Za prvé doufejme, že tohle byl jediný gólmanův příspěvek české diplomacii a že do téhle kauzy už není víc zapojen.

Za druhé: tohle vyjádření je vlastně přiznáním, že Česko nepodnikne žádné velké akce a dál zůstane zemí s mimořádným počtem ruských agentů. Rusko si navíc koleduje tím, že Českou republiku označuje za možného původce jedu novičkok, který otrávil dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru, ale to přece ještě není důvod, abychom na to reagovali jinak než vyřazením tří pěšáků, že. Je tu totiž ve hře pozvání prezidenta Vladimíra Putina do Prahy a tohle se přece nemůže Miloši Zemanovi pokazit, když už se s ním nikdo jiný ze světových státníků nebaví.

Místopředseda evropského parlamentu a diplomat Pavel Telička, který se s Babišem rozešel právě kvůli zahraničním otázkám, vyhoštění malého počtu osob zhodnotil tak, že se nám Rusové vysmějí. Bude to krutý smích obra nad podlézavostí vlastního vazala.

Přečtěte si další komentáře Petra Weikerta: