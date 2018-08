Záchranář Salvini

Italská loď vrátila migranty sebrané na moři zpět na libyjské pobřeží a vyvolalo to poprask a obviňování z porušení mezinárodního práva. Jako by každý, kdo si sedne do gumového člunu na pobřeží severní Afriky, měl mít jakési lidské právo na bezplatnou přepravu bezpečnou lodí do nějaké evropské země, kde by se mohl usídlit a žít si po svém. Pochopitelně za místních sociálních standardů.