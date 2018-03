Rudá vlajka s lebkou

Není podstatné o čem mluvíš, ale velmi důležité je, co činíš. A tak deset procent voličů Pirátů by se mělo nyní pozorně dívat, co se děje ve Sněmovně, kde jde do třetího čtení pirátský návrh na rozšíření prolamování bankovního tajemství i na advokáty a daňové poradce.