Nesmrtelný H-systém

Poprvé byli klienti H-systému oloupeni, když zaplatili Smetkovi za stavbu domů, který jim je nedostavěl a zkrachoval, přičemž zřejmě zpronevěřil velkou část jejich peněz. A podruhé, když v naivní víře, že nakonec všechno dobře dopadne, do domů, které nebyly jejich, ale byly součástí konkursního řízení, investovali další peníze na dokončení svého vysněného bydlení.

H systém je pohrobek devadesátých let, kdy zde vládlo hodně divoké podnikání a lidé přicházeli o peníze v krachujících bankách, či podivných investičních fondech, což jim nakonec v nějaké míře nahradil stát formou odškodnění schváleného zákonodárci. Je dost pravděpodobné, že v dnešní době se politici vydají podobnou cestou.

Nakonec s odstupem lze říci, že tehdy stát platil oprávněně, protože spousta těch bankrotů šla na vrub nefunkčnosti státních institucí. A v tomto případě je to velmi podobné. A to je na tom to opravdu skandální. Kauza H-systém trvá už jednadvacátým rokem. Petr Smetka si svůj trest již odseděl, ale konkurs běží stále a zbytkový majetek byl zjevně vytunelován a běží další soudy usilující o jeho dohledání a vrácení věřitelům.

Justice rozhoduje pomalu a nerada a špatně se vyrovnává s obstrukcemi insolvenčního správce. Policie přihlíží a soukromý majetek je jí zjevně ukradený. Nečinnost a průtahy, to je charakteristický znak této nekonečné kauzy a z toho by měly být proti odpovědným účastníkům vyvozovány nějaké závěry.

Bizarní pak je křik prezidenta Zemana, jehož letitý a nepostradatelný fámulus Šlouf bral od Smetky peníze za poradenství.

