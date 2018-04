Zbytečná socanská starost

Socialisté bazírují na tom, že když bude Andrej Babiš, byť nepravomocně odsouzen, musí opustit vládu. Miloš Zeman by ten odchod vyžadoval až po pravomocném odsouzení, což má svou logiku, protože u nás nemáme kriminál, v němž by mohla zasedat vláda. Sám Babiš pravil, že na takovou podmínku socanům nekývne a už je na to připomínání alergický. Pozoruhodná politická situace má však řešení, které je nasnadě a zřejmě zároveň na stole. Žádný soud s Babišem nebude. Vždyť proto je ostatně premiérem.