Diplomka z Agrofertu

Dotace byly, jsou a budou z principu jedním z nejškodlivějších způsobů dosahování nezaslouženého zisku. Ne, že ne. A významná většina Babišových firem by bez nich opravdu velmi těžko dýchala. Navíc jich do celého impéria našeho premiéra teče více a více. A vůbec nejde jen o plošné a nárokové dotace na krávu či hektar obdělávané půdy, ale i o dotace investiční na inovace, či ochranu životního prostředí.

Za dobu působení majitele hnutí ANO ve státních funkcích byla dotační pravidla v zemědělství a podpoře venkova, ale třeba i v podpoře chemického průmyslu systematicky ohýbána tak, aby je mohly využívat i největší firmy v oboru. Přestože jejich původní účel je podpora malých a středních podniků, které pro své investice jinak obtížně shánějí standardní financování. Na ty se ale dostává stále méně.

Že to nezajímá stále značnou skupinu naivních českých voličů, neznamená, že to nesmí zajímat ty, kdo na evropské dotace posílají peníze svých daňových poplatníků, tedy úředníky a politiky EU. A Babišova provokativní hra na svěřenské fondy je musí značně iritovat.

Čtěte také:

Poté, co český parlament vyrobil nepříliš zdařilou legislativní úpravu konfliktu zájmů při čerpání dotací a vlastnictví mediálních domů, vztyčil na něj Andrej Babiš prostředníček tím, že své firmy zaparkoval do dvou trustů, které obhospodařují jeho letití právníci a spolupracovníci existenčně závislí na svém chlebodárci a dohlíží na ně Monika Babišová. Že je neovládá ve skutečnosti on sám, nemůže věřit ani bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Že to hodlají orgány EU prošetřovat, není nikterak neočekávatelné. Naopak zcela předpověditelné je, jak takové šetření dopadne. Agrofert by skutečně mohl přijít o dotace.

Svěřenský fond asi při žádné právní úpravě nedokáže skutečně efektivně oddělit původního vlastníka od jeho majetku a nezařídí, že za jejich zájmy nebude lobbovat. Nicméně při správné volbě kredibilních správců lze dosáhnout stavu, kdy původní majitel své firmy skutečně přestane řídit a nedosáhne na ně, kdy si zamane. V Euru jsme na neprozřetelné jednání našeho miliardáře upozorňovali.

Takže nyní bude zřejmě za velmi trapných okolností hledáno nějaké méně orientální řešení svěřenského fondu a my se budeme těšit na žebříček českých miliardářů za rok 2021, až skončí mandát této vlády. Za působení ve vládě minulé vzrostla hodnota Babišova majetku o 125 procent, což je násobné tempo bohatnutí oproti ostatním českým boháčům nevlastnícím politickou vládní stranu. Vsaďme se, že to bude ještě o něco lepší.

Čtěte si další komentáře Pavla Párala: