Andrej Budovatel

Opravy památek jsou fajn, ale chtělo by to nějakou novou stavbu, něco jako operu v Sydney, pravil s budovatelským nadšením hodným Nikity Chruščova náš premiér v demisi při obhlídce pražských kulturních institucí. Je to bezesporu výtečný nápad. Lokalita se nabízí nedaleko Palmovky, velká parcela pěkně nad řekou, když to móře nemáme, hned vedle Libeňského mostu, který po čtyřech letech, co Babišovo hnutí ANO buduje Prahu, momentálně padá do Vltavy.