Vstanou noví Kalouskové

Jakkoli je koalice ještě kdesi vysoko na stromě, zdá se jasné, že bude fakticky zrušena karenční lhůta pro nemocenskou, díky jejímuž zavedení klesl počet práce neschopných zaměstnanců z osmi procent na čtyři. A přijdou další dárečky, a to v době, kdy největším problémem ekonomiky je nedostatek pracovních sil.

Jedno procento nemocných znamená dodatečnou potřebu více než padesáti tisíc lidí. Že znovuzavedení placených prvních tří dnů nemoci zvedne „nemocnost“ zase na původní hodnoty v Evropě zcela rekordní, je zjevné.

V plánu je i další zvýšení rodičovského příspěvku až na tři sta tisíc ročně, což je národohospodářsky ze stejné škatulky. Naše mateřská je zdaleka nejvelkorysejší v Evropě, a ženy jsou tak nejdéle mimo pracovní trh. Místo toho, aby se stát snažil vrátit matky do zaměstnání s pomoci částečných úvazků a podpory skupinové péče o děti, motivuje je zůstat doma co nejdéle.

Z čeho také bude vláda platit své nápady?

Na mateřské je konstantně zhruba čtyři sta tisíc žen, z nichž nemalá část by mohla a často i chtěla pracovat. Mnohaleté matky na plný úvazek pak s nižší praxí a podstatnou ztrátou kvalifikace po několikaletém návratu do práce genderově naříkají, že mají nižší mzdy než muži, a tvrdí, že je společnost diskriminuje. A tahle politika to podporuje.

V tučných letech mohutného pokrizového růstu, kdy díky masivnímu výběru daní od bohatnoucích domácností i firem nejsou vidět důsledky nejrůznějších zhoubných, voliče korumpujících politik, se snadno dávají seniorům jízdenky skoro zadarmo a přijímají podobná hloupá opatření. Že se tím tučné roky zcela zbytečně zkracují a zakládají se problémy, které si v dobách hubených budou vynucovat nepříjemná a bolestivá opatření v podobě kalouskovského utahování opasků, je zřejmé. Hlavně ale v civilizovaně spravované zemi zbytečné.

Přečtěte si další komentáře Pavla Párala: