Národohospodářský bizár

Těšil bych se na brilantní zdůvodnění kroku, který povede k vyššímu vytížení kapacit, které jsou dnes vytěžovány téměř stoprocentně, a na tratích, či v dobách, které nejsou až tak nabité, může dopravce prázdná místa hladce „vytěžovat“ tiskem studentských a seniorských jízdenek. Což stát není schopen kontrolovat ani u současných, mnohem skromnějších a lépe administrovaných slev. To vše za pouhých šest miliard, tedy za částku, kterou stát dosud dotuje všechny rychlíky v zemi. Nicméně, když se budou dopravci, zejména ti privátní, hodně snažit, tak to bude i násobně více. No nekup to.

Nejprve by ale pan ministr jistě pohovořil o cíli tohoto národohospodářského opatření a vysvětlil, že to má svůj hluboký smysl v tom, jak to podpoří životní prostředí a lidé přesednou z automobilů do přeplněné veřejné dopravy, protože raději se cestou do práce budou tlačit pěkně tělo na tělo se stařenkami a střečky, co vyrazili za vnoučaty.

Čtěte o štědrém vládním návrhu:

Ani je zcela jistě nenapadne, že by místo toho vyrazili do Prahy autem, i když vědí, že tam nejspíše jen tak nezaparkují a možná ani neprojedou díky moudrému národohospodářskému řízení oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury v hlavním městě v podání politiků ze stejné partajní maštale.

Mobilita pracovní síly tak bude možná poněkud omezena, ale to vysoce převáží přínosy zvýšení mobility ekonomicky neaktivních osob, i když zatím nevíme, jak úplně přesně to proběhne.

Prostě hospodářská politika Babišovy vlády si sérii přednášek jejích spoluautorů určitě zaslouží. A studenti si zaslouží už na škole zbavit všech iluzí o tom, že někdo z těchto politiků bere hospodářskou politiku vážně.

Přečtěte si další komentáře Pavla Párala: