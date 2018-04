Budiž světlo

Tak Michal Murín to zabalil. Není to asi velké překvapení, protože riskovat výsluhu by bylo velmi hloupé. Každopádně zde už trestně stíhaný premiér v demisi dostal to, co potřeboval. A teď ještě ti socani. Když kývnou na Jeronýma Tejce, jako na nestraníka, zemanovce a vlastně tak trochu pořád socana, byť bez partajní knížky, bude to všechno hezky doma. Vláda se obmění během čtrnácti dnů a do měsíce bude zastaveno trestní stíhání. A ten hajzl komisař Nevtípil bude už nejspíše mimo službu.